Astrologi svetujejo: točno to bi morali delati glede na vaš astrološki znak, da bi obogateli

Astrologi odkrivajo, katere taktike in triki bodo vsakemu astrološkemu znamenju pomagali povečati bogastvo. Kaj mora storiti vaše znamenje?

Oven

Ovni se bodo morali potruditi in se naučiti živeti po svojih zmožnostih. Sicer pa zaradi svojih teženj k ekstravaganci tvegajo, da bodo ves čas nekje na sredini – ne bogati, ne (pre)revni.

Bik

Za bike sta značilna trdo delo in močna želja po boljšem življenju od okolice. Vendar imajo pripadniki tega astrološkega znamenja malo možnosti, da bi postali milijonarji. Tisto, kar jih ovira, je pomanjkanje volje za izboljšanje in posodabljanje svojih veščin.

Dvojčka

Dvojčki v primerjavi z biki hitreje in pogosteje obogatijo. Vendar pa pripadniki tega znamenja najverjetneje ne bodo pridobili bogastva s trdim delom, ampak s poroko ter dobrimi vezami in odnosi.

Rak

Raki imajo velik potencial za bogastvo. Toda vsa prizadevanja bodo propadla, če ne ne bodo pri svojem delu pošteni in marljivi. Poskusi, da bi nekaj prikrili, jih bodo drago stali.

Lev

Levi že od otroštva sanjajo o življenju v blaginji in razkošju. Zato takoj, ko začnejo služiti, vsak evro prihranijo za srečnejšo prihodnost. Praviloma sta prizadevnost in previden odnos do denarja tista, ki delata leve bogataše, če ne celo milijonarje.

Devica

Devica si nenehno prizadeva obogateti. Pozablja pa, da veliki zaslužki niso pri tistem, ki zna denar zaslužiti, ampak pri tistem, ki ga pravilno vloži v posel.

Tehtnica

Najlažji način za zaslužek tehtnice je ustvarjalno delo. Zato je zanje prava izbira poklica zagotovilo srečne in uspešne prihodnosti.

Škorpijon

Škorpijon postane bogat le v enem primeru – ko neha zaupati vsem in natančno analizira vse posle, v katere se mu ponuja vlagateljstvo.

Strelec

Strelec želi biti bogat in slaven in je zavoljo svojih sanj pripravljen na marsikaj. Ve, da več kot vlaga v izobraževanje na samem začetku, bolj se mu bo izplačalo, ko bo pridobil znanje in postal »profesionalec«.

Kozorog

Kozorogi zavidajo svojim prijateljem, ki so uspešnejši od njih. Samim namreč z delom in razumom ne uspe zaslužiti enakega denarja. Najpogostejša težava je, da zlahka obupajo.

Vodnar

Vodnar je timski igralec. Pot do »milijonov« mu je odprta le s skupnim delom z zanesljivimi partnerji.

Ribi

Ribe se že vse življenje trudijo obogateti. A strah pred tveganjem in vlaganjem v nove projekte jim reže krila.