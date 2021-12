Astrologi so si enotni: to so trije najbolj inteligentni astrološki znaki

Astrologi so prepričani, da so predstavniki teh astroloških znakov prepričljivo inteligentnejši od drugih znakov. Zelo zlahka se obvladajo v vseh situacijah, in če se znajdejo v težavah, se bodo zaradi svojega bistrega uma hitro izvlekli iz njih.

Dvojčka

Pripadniki tega znamenja so zelo bistri, v primerjavi z drugimi znamenji pa jih odlikuje hitrost razmišljanja, pa tudi jasnost, s katero brez pretiranih težav pridejo do rešitve problema. Imajo odlično sposobnost učenja in osvajanja novih veščin, vendar jim to koristi le, če so se pripravljeni nečemu posvetiti.

Kozorog

Pripadniki tega znamenja imajo t.i. praktično inteligenco, ki jih žene k več v vsem, tudi v znanju. Imajo zavidljiv spomin, ki jim omogoča, da si zapomnijo tudi najbolj banalne stvari, pridobljeno znanje pa zelo dobro uporabljajo in nikoli ne pozabijo, kar so nekoč obvladali.

Vodnar

Pripadniki tega znaka so izjemno inteligentni, kar pojasnjuje, zakaj je v tem znaku rojenih toliko slavnih genijev (Thomas Edison, Galileo Galilei, Charles Darwin, Wolfgang Amadeus Mozart, Virginia Woolf, itd.). Teste inteligence opravijo z odliko, imajo talent za drugačen in izviren pristop k problemom ter izjemno zmožnost osredotočanja. A bolj so inteligentni, bolj so nagnjeni k čustveni nestabilnosti.