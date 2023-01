Astrologi so prepričani, da so najhujše tašče rojene v teh treh astroloških znakih

Astrologi verjamejo, da astrološko znamenje lahko veliko pove o človeku, nekateri pa menijo tudi, da določa, kakšne bodo ženske kot tašče. Če imate z (bodočo) taščo nekaj nesoglasij in ji nikakor ne morete ugoditi, preverite, ali je morda rojena v katerem od teh astroloških znamenj.

Ribi

Verjeli ali ne, tašče, rojene v tem znamenju, so zelo navezane na svoje sinove, zato bodo pričakovale, da jim boste stregli od spredaj in od zadaj. Če imajo občutek, da njihov ljubi sin ne dobi dovolj pozornosti, vam bodo skušale zagreniti dan. Vse bo moralo biti lepo in harmonično, njenemu sinu pa nikoli ne bo smelo nič manjkati. Če se ji boste zamerili, boste to obžalovali.

Rak

Za nežno mamo se skriva ena najhujših tašč v horoskopu. Ne zamerite se ji, saj z njo ni šale. Čeprav vam to ni všeč, boste prisiljeni igrati po njenih pravilih. Ko pa boste enkrat pridobili njeno zaupanje, ne boste nikoli več imeli težav.

Škorpijon

Nekega dne bo preprosto vstala iz postelje in se odločila, da vam bo zagrenila določen vidik življenja, čeprav je niste z ničimer prizadeli ali užalili. Rada ima nadzor in dejstvo, da ima njen sin zdaj v življenju še eno žensko, ki ji posveča svoj čas, bo zelo težko sprejela.