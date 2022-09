Astrologi razkrivajo najsrečnejše dneve v oktobru: ponujajo se priložnosti, ki pridejo le enkrat v življenju

Oktobra nas na nebu čakajo različna planetarna dogajanja, ki bodo imela močan vpliv, poudarjajo astrologi. Čakajo nas vzponi, a tudi težave – dobro se pripravite. Glede na položaj zvezd imajo štirje dnevi v tem mesecu posebno energijo, ki privablja uspeh in pozitivne stvari, zato jih izkoristite na pravi način.

2. oktober

Merkur 2. oktobra zapušča retrogradno fazo in se ponovno giblje naprej. Končno bo konec vseh težav, ki jih povzroča retrogradni Merkur. Soočali smo se z dezinformacijami, okvarami, napakami, a od 2. oktobra njegov vpliv počasi bledi. Res je, da bomo še vedno pod vplivom postretrogradne sence, a komunikacija bo bistveno boljša. To je najboljši dan v mesecu za zastavljanje ciljev za prihodnost in za prve korake k njihovi uresničitvi.

8. oktober

Tudi Pluton bo končal svoje retrogradno gibanje. Od tega dne bomo imeli priložnost razširiti svoje osebne možnosti, pri čemer bodite pozorni na to, kako se motivirate, odkrivate, kaj morate storiti, da dosežete tisto, za kar si prizadevate. Čas je, da se zaveste, kaj vam preprečuje, da rastete in napredujete. Ko se boste soočili s svojimi strahovi in ​​kompleksi ter se odločili za spremembo, boste spoznali, da imate za to preobrazbo veliko več moči, kot ste mislili.

17. oktober

Na nebu bo zadnja četrtina Lune v Raku, Sonce pa bo v Tehtnici in v trigonu z Marsom v Dvojčkih. Šesti čut nas bo podpiral pri razumevanju tako lastnih misli in občutkov kot tudi občutkov bližnjih, zato je vredno izkoristiti ta čas za harmonizacijo odnosov in reševanje dolgotrajnih konfliktov. Spretno se bomo spopadali s sogovornikom in znali bomo predstaviti svoje stališče brez strahu pred mnenji drugih. Položaj Sonca glede na Mars nakazuje, da je ta dan idealen za vse nove začetke in odločne korake na vseh področjih življenja.

21. oktober

Luna v Devici bo v trigonu z Uranom v Biku. Ta aspekt nam bo pomagal, da se počutimo udobno v svoji koži, da smo točno to, kar smo. Da cenimo našo različnost in pristnost kljub mnenju okolice, ki ni enako našemu. Ta dan ne bomo imeli težav s sklepanjem novih prijateljstev, spoznavanjem partnerjev in somišljenikov, saj bo samozavest zadovoljila tako nas kot okolico. Mnogi bodo v skušnjavi, da bi naredili nekaj impulzivnega, tvegali, in tokrat imajo velike možnost za uspeh, piše stil.kurir.rs.