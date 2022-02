Astrologi razkrili štiri najpomembnejše datume v letu 2022: teh stvari takrat nikar ne počnite

Leto 2022 bo prineslo dva sončna in dva lunina mrka. To ne bodo lahki dnevi, a bodo kljub temu prinesli tudi nekaj dobrega – v tem času bomo lahko namreč v popolnosti spremenili svojo usodo. Ob tem astrologi opozarjajo na previdnost, saj ni nujno, da bodo to spremembe na boljše.

Zakaj so mrki tako pomembni?

Če na svoje življenje gledamo z energijskega vidika, potem je mlada luna začetek – novi projekti in prvi korak k spremembi, polna luna pa simbolizira vrhunec oziroma konec vrste težav. Mrki so nekakšne 'kontrolne točke', naša prihodnost pa je odvisna od tega, kaj bomo takrat naredili in kako se bomo odzvali. Ti astrološki dogodki vplivajo na vse, brez izjeme, ne glede na to, ali so mrki vidni v naši rojstni karti ali ne. Zato astrologi menijo, da je pomembno, da takrat ne 'pademo'.

Kateri dnevi v letu 2022 bodo usodni?

Kot piše mondo.rs, so astrologi izpostavili več datumov, ko bo ta aspekt najizrazitejši – 30. april, 16. maj, 25. oktober in 8. november. To so datumi, ko lahko spremenimo svoje življenje. Pomembno je, da v teh dneh brezglavo ne tavamo, pa tudi, da pri opravkih ne hitimo. Morali bomo določiti prioritete za bližnjo prihodnost, panika in naglica pa v tem težkem obdobju ne bosta najboljša zaveznika.

Boljše je, da premislimo o vsakem koraku, saj bomo v nasprotnem primeru še zelo dolgo čutili posledice svojih napak. Uspešni bodo samo tisti, ki so prepričani o svojih dejanjih. Če se odločimo za zamenjavo poklica ali poroko, premislimo še enkrat. Neuspeh pri napačni izbiri lahko namreč traja zelo dolgo.

Dnevi mrkov so običajno zelo nestabilni, zato je priporočljivo, da se vzdržimo konfliktov in nekajkrat premislimo, preden povemo vse, kar imamo na jeziku. Če se v teh dneh kdo pritožuje nad nami, se nam bo to vrnilo kot bumerang in bo zagotovo vplivalo na našo karmo. Te dneve je treba preživeti v miru, si na primer vzeti nekaj prostih dni. Hkrati je priporočljivo ostati doma in razmišljati o svojih možnostih, narediti jasen načrt, da bomo lahko svoje načrte uresničili čim prej.

V času mrka se vzdržimo kakršnih koli potovanj, še posebej daljših, obstaja možnost, da bo kdo zbolel. Glavoboli bi se lahko povečali, kronične bolezni bi se lahko poslabšale in česa takega na potovanju res ne potrebujemo. Najboljše, kar lahko naredimo, je, da se posvetimo hiši, ki jo lahko pospravimo. Splošno čiščenje nam bo pomagalo, da se znebimo smeti, hkrati pa bomo lažje usmerili svoje misli, s pomočjo katerih bomo lahko razumeli, kako se spopasti s težavami, ki so se nam zdele nerešljive.