Astrologi opozarjajo: ta dva septembrska datuma sta najhujša, pazite, kaj počnete

Astrologi so v septembru izpostavili dva datuma, ki astrološkim znakom prinašata velike težave v vsakdanjem življenju. Da bi čim lažje prebrodili to obdobje, so jasno izpostavili, na kaj naj v teh dneh pazimo.

10. september, začetek retrogradnega Merkurja

Merkur se bo do 2. oktobra gibal retrogradno in v tem obdobju nas čakajo različne težave na poslovnem in finančnem področju. Astrologi opozarjajo, da velja posebno pozornost nameniti samemu prehodnemu dnevu, 10. septembru, pišejo na stil.kurir.rs. V tem obdobju ne tvegajte ničesar s svojim denarjem, saj so izgube skoraj gotove. Ker je Merkur planet komunikacije, je zelo verjetno, da bo pogosteje kot sicer prihajalo do nesporazumov. Možno je tudi širjenje kakšnih govoric in neresnic, zato verjemite le preverjenim dejstvom. Prav tako se ne priporoča, da greste v tem obdobju na potovanje.

In da bo situacija še bolj zapletena, se bo 10. septembra zgodil še en negativni dogodek – polna luna v znamenju rib. To bo zelo neugodna situacija, ki ustvarja notranje neravnovesje. Ta dan boste zelo težko dokončali svoje obveznosti.

26. september, Merkur v konjunkciji z Venero

Ko se ta dva planeta znajdeta na isti strani Zemlje in se združita, se neizogibno pojavijo velike težave na vseh področjih življenja. Večina bo takrat imela občutek, da izgublja voljo do dela, napredka in ustvarjanja. Obstaja velika možnost, da se v vas razvije nezadovoljstvo, pa tudi apatija.