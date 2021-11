Astrolginja Lenka: To je seme in smrt

Dan smo začeli z Luno in Marsom v konjunkciji, v znamenju škorpijona. To so močne bolečine, žalitve, poškodbe, dobesedno rezanje. Ali je obstaja večja bolečina od te, ko je Duša na dnu in ne vidi izhoda. In vsa poškodovana, ponižana, gre naprej, da jo pričaka Saturn in jo še dodatno stre, ji vrne, jo kritizira in opozori na vse, česar prej ni bila pripravljena storiti. A tudi to je nujno, saj mora prevzeti odgovornost, do sebe in drugih, spoštovati je treba določena pravila, da bi bilo življenje lažje in boljše. Tisti, ki so pripravljeni ubogati, sprejeti določene težave, kot neizogibne v življenju, bodo lažje sprejeli in premagali Mlaj, ki bo danes ob 22.14. In za boga, to je samo energija, atomska, težka, pretežka. Polna vsega, kar se je nabralo z leti, vse potlačene bolečine, sovraštva, ljubosumja, zavisti, ki so bila krčevito zadrževana, ker je še vedno fiksno znamenje, pa še v škorpijonu. Najgloblja čustva, najbolj intenzivna – moja ali nikogaršnja. Zdaj je čas, da se jih osvobodite, jih odvržete iz svojih občutkov, sami ali s pomočjo strokovnjaka, če je potrebno. Opozicija z Uranom iz znamenja Bika bo to zahtevala, zlepa ali zgrda. Če ste sami pripravljeni na spremembe in narediti spremembe v svojem življenju, opustiti predmete, ljudi in se po potrebi odreči nekaterim materialnim in finančnim dobrinam, v korist svoje svobode in zdravja, zdaj je pravi čas. V nasprotnem primeru bodo sledile le šokantne, stresne, psihične in fizične napete in boleče situacije. Da ne omenjam razhoda, ločitve, vsega, kar je na trhlih nogah - zdaj se lomi in poka. Pojavljala se bodo tudi velika razkritja raznih skrivnosti, stvari, ki bodo povzročile začudenja, v smislu, da meni nekdo moj kdo kaj takšnega naredi ...

Lenka Stanić FOTO: Lenka Stanić

Zato je potrebna velika tišina, mir, razvoj velike bližine, resnice, zaupanja. Veliko odpuščanje, veliko odpuščanje, ker so to največje in najmočnejše magične energije. Rodimo se in umiramo iz znamenja Škorpijona in 8 hiše. To je seme in smrt.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v Vodnarju in poskuša odpreti nove razglede, nove poglede, tako posamezno kot kolektivno. Toda prek dispozitorja Urana je v neposredni opoziciji z mlado luno. Ozavestimo in poiščimo smisel v vsem, kar potrebujemo zavreči, spremeniti in sprejmemo nove stvari. Ni pa le velik zaščitnik, ampak zahteva tudi veliko zaupanja vase in druge. Vsaka dobra sprememba je vedno dobrodošla, skozi to se razvijamo. Sprejmimo vse.