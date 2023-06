Astrolginja Lenka: Razpeti boste med mislimi in čustvi

Luna se bliža koncu znamenja vodnarja in preden zapusti to znamenje, se bo srečala z Merkurjem v znamenju bika. Kar je še ostalo nedokončano, nepojasnjeno, nepopravljeno, kar mora še vzbujati nesporazume ali preprosto ustvarjati neprijeten občutek. Kot da človek sam ne ve, kaj in kako bi, razpet je med mislimi in čustvi. Tako bo tudi z bližnjimi in takrat običajno za vse krivimo druge.

Okrog 12.30 luna počasi preide v znamenje rib in takoj boste občutili mir, tišino? Ker je vase usmerjeno znamenje najbolj intuitivno, nadarjeno, občutljivo in požrtvovalno znamenje v zodiaku. Vedno je pripravljeno pomagati drugim. Takoj je v dobrem odnosu z vozli, kar daje veliko podporo, ki jo ima človek v sebi, nekaj, kar lahko sestavi in ​​izvleče na najboljši možen način.

Zvečer je sekstil z Jupitrom v znamenju bika, zato je čudovit dan za marsikaj podjetniškega.

Merkur v Biku, ki je pri koncu tega znamenja, je v lepem sekstilu z Neptunom. V tem času ne manjka intuicije, povezave z najglobljimi deli sebe in vse skupaj se obrača kot želiš. Vse si lahko najprej vizualiziraš, vidiš in spoznaš v svoji tišini. To je primeren čas za pisanje pravljic, za potovanje po vodi ali na morju. Dan je idealen za marsikaj.

Danes je petek, Venerin dan in je v znamenju leva. Poskuša dohiteti Mars, za katerega je vse igra, zabava in se ne mara navezati kar tako. V Levu bo ostala še dolgo, zato lahko marsikaj popravi, vrne stare ljubezni, stare stvaritve, ki jih je iz nekega razloga izpustila. Je v kvadratu z vozlišči, tako da če oseba nima občutka, da jo kdo drug krivi, napada, se obrne proti sebi in išče neke anomalije. Pustite vse in se obrnite na lepoto, ki jo ima Venera, in ona ve, kaj je prav, poslušajte svoj instinkt.