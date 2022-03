Astrologinja Lenka: Pride lahko do izigravanja resnice in prikrivanja pomembnih stvari

Luna je še vedno v premišljujočem znamenju Dvojčkov in tvori čudovit trigon s Saturnom v znamenju Vodnarja. Že od samega jutra je dobro imeti načrt in se dogovoriti, saj dan ne bo težak, bo pa precej neosredotočen in malo zmeden.

V kvadratu z Jupitrom so želje velike, zato lahko človek zapravi več, kot ima. To so stroški brez kritja. Kvadrat s Soncem predstavlja dodatno vrzel v volji, v željah, v čustvih, v tem, koliko si zares želimo. Lahko pride do nesporazumov v dogovoru s partnerjem, z nadrejenim, zato se je treba temu nesporazumu čim prej izogniti. Največjo težavo predstavlja kvadrat z Neptunom med 17. in 19. uro, takrat so čustva občutljiva za vsako besedo in vsako gesto. Takrat se je treba ustaviti, obmolčati, ne sprejemati napačnih odločitev ... Včasih je signal podan napačno ali napačno razumljen, zato obstaja obžalovanje in opravičilo.

Toda čez nekaj časa Merkur, planet razuma, misli, uma, preide v znamenje Rib in ostane tu do 27. marca. To ni prostora za nekoga, ki je prepameten, saj se napake in neuspehi hitro vrstijo. Tukaj se živi v idealih, v nezemeljskem življenju. Čas mine, o uresničevanju in materializaciji idealov pa ni sledi. Po drugi strani pa bo tudi v družbi svetlega in velikega Jupitra, Sonca in Neptuna. Tukaj bo preveč empatije do drugih in preobčutljivosti. Najboljše je, da vsak načrt in vsaka misel prideta iz globin duše, iz njenega občutja, v tišini s samim seboj. Takrat se dobi najboljša vizija, potem se uresničijo vse sanje, sicer pa nastajajo le težave, izogibamo se resnici, težimo, da bi komu kaj vzeli, kar je nedopustno in neetično.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ta počasi uživa v svojih sanjah, v dosegljivih in lepih vizijah. To je dan za globoko tišino, ne iščite pravice, ne iščite resnice, vsakdo ima svojo, sicer bo prišlo do nesporazumov, izigravanja resnice in prikrivanja pomembnih stvari. Najboljše je uživati ob glasbi, se ukvarjati s čim, kar vas navdihuje in osrečuje.