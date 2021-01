Astro napoved: pogumno sledimo, le brez strahu

Ponedeljek, prvi dan v tednu, ko se zbudimo, začnemo dinamično in energično ter z veliko energije. Luna je stopila v znamenje Ovna in je moška energija, pripravljena na nova dejanja in prizadevanja. Dan je dinamičen, energičen, vse bi naredili hitro, brez kakšnega velikega razmišljanja in čakanja.Tudi s Saturnom iz znamenja Vodnarja je v sekstilu in poskuša pomiriti naša čustva, ga umiriti, pravi, počakajte malo, ne udarite z glavo v zid in šele nato pomislite. O številnih stvareh je treba poročati s potrpljenjem in spoštovanjem, Saturn pa natanko to zahteva, in sicer ubogati modrejšega, starejšega ali vprašati najstarejšega za nasvet. Na ta način smo si prihranili čustva, ki bi se razplamtela in bi se v hipu sprli. Dobro je, da se z družino osredotočimo in sestavimo ter napišemo projekt, koncept, kaj početi v domu za sam dom.Toda spet duša ne bi bila to, kar je, če se ne bi odzivala na vsako stvar in spreminjala razpoloženja iz minute v minuto ter tako naletela na konjunkcijo s Kironom in se spotaknila ob lastne rane, poškodbe, ki jih nosi globoko v sebi, kar boli in pronica skozi glavo. Je to bolečina zaradi osebe, ki jo ljubi, materinstva ali kakšnega osebnega hobija, ki smo se mu zavestno odrekli? Toda vse gre skozi čustveni in energičen spomin.Počasi se zato odpiramo, več nežnosti, topline, resnice, objemov. Pazimo, da nehote ne poškodujemo nekoga, še posebej tistega, ki nam je blizu.Toda Luna počasi gre v sekstil z Jupitrom in to vzdušje ga podpira, da ustvarja udobnejše stvaritve in načrte, ki pridejo sami od sebe. Odprti smo za množico novih in izvirnih inspirativnih idej, prepustimo se jim in jim pogumno sledimo, le brez strahu.