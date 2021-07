Astronapoved: Lep dan je za romantiko in za vse vrste zabave

Venera in Mars sta povezana v konjunkciji v znamenju Leva, kar pomeni veliko strast in ognjeno ljubezen. Sta na 7. stopnji, kar zahteva, da se pokažeta javnosti. Imata priložnost za živeti skupaj, ker je dispozitor Sonce v znamenju Raka, zato je to tudi notranja potreba. Lep dan je za romantiko in za vse vrste zabave.



Oba sta močna, želita si prestiž in odobravanje. Toda Venera bo želela prevladati nad Marsom, vprašanje pa je, ali ji je pripravljen to dovoliti. Tisti, ki se znajo veseliti tudi uspeha svojega partnerja, bodo v življenju dosegli maksimum, tisti pa, ki bodo gledali nanj kot na konkurenco, ne bodo nikoli imeli uspešne partnerske zveze. Ego lahko namreč ubije še tako močno in strastno ljubezen.



Že okoli 10. ure Luna prehaja v znamenju racionalne in praktične Device. Čustva se umirijo, pogled se zjasni in strezni, kajti življenje je sestavljeno iz drobnih vsakdanjih stvari, ne le iz pompoznih in veličastnih. Jupiter ji lahko očita zapravljanje denarja in dajanje praznih obljub, ker je v Devici in zadovoljen tudi z malim. Vendar pa je tu še Merkur, ki je ravno zapustil trigon z njim in že podpira Luno. Tu se zelo dobro razumeta, saj sta v medsebojni povezavi, zato čutita in razumeta, kaj hočeta drug od drugega.



Danes je mogoč lep dan. Nekdo bo našel novo ljubezen, nekdo drug okrepil staro. Objemite torej nekoga svojega, zahvalite se mu, da je zraven vas. Ali ni to velika stvar?

Komentarji: