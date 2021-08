Astronapoved: Če si na usta prilepite lepilni trak, se bo spet nekaj premaknilo

Zjutraj bi morali biti pozorni na nekaj velikih pričakovanj in pretiravanj, saj bo Luna naredila kvadrat z Jupitrom iz znaka Vodnarja. Temu trenutku se je treba izogniti, da ne bo velikih dogovorov, sklepanja pogodb, podpisa večje naložbe, ker boste kasneje razočarani in izdani.



Luna počasi zapusti znamenje Bika, v katerem je bilo obilo užitkov, hrane in pijače ter se okoli 11.30 počasi spremeni v komunikativnega in zelo iznajdljivega Dvojčka. Poudarek je že na vseh vrstah komunikacije. Vsakdo, ki ima Luno v Dvojčkih, ve, o čem govorim, in celo, če si na usta prilepite lepilni trak, se bo spet nekaj premaknilo. In včasih vas odnese prenašanje različnih informacij ali, bog ne daj, kakšnih besed, ki so nam jih zaupali le nekateri, a so že slišane v celem mestu. In ravno zato je najbolje biti v tišini, kajti kdor koli je od 14.00 do 16.00 Lune v kvadratu z Marsom, bo doživel poškodbe, žalitve. Čeprav je tu nekoliko površen, se ne spušča v podrobnosti, nekdo ga ostro kritizira in rani ravno zaradi njegove brezbrižnosti in nedoslednosti v besedah. Da ne omenjam neprevidnosti, ki zlahka privede do poškodb rok, prstov ...



Dispozitor Merkurja je še vedno v konjunkciji s Soncem, kar otežuje sprejemanje kakršnih koli kritik in verbalnih napadov. A vseeno je pečat ves dan na Soncu. Sonce vlada znaku Leva, zdaj je v njem, predstavlja našo voljo, željo, našo notranjo moč, zavedanje sebe, tega, kdo smo. Je najmočnejši v tem znamenju, ker ne daje le življenja, ampak tudi svetlobo, ustvarjalnost, ustvarja življenje. In zdaj je naša zavest prišla v opozicijo s Saturnom iz znaka Vodnarja, ki je tudi njegov vladar. Saturn predstavlja vse težave, vsa zaviranja, blokade, ne dovoljuje premikanja naprej, ne dopušča, da bi se nekatere stvari spremenile. Je tradicionalist, konservativen in težko popusti in odstopa od svojih načel. Zdaj je trenje med mogočnima – tistim, ki misli, da zmore vse, in tistim, ki misli, da mora upoštevati njegova pravila. Vsak je v svojem domu in vsak misli, da ima svojo pravico. S soočenjem s samim seboj, s tistimi, ki so na položaju, z oblastmi in hkrati drug z drugim. Ker gre to nasprotovanje v kvadrat z Uranom iz znaka Bika, so to velike napetosti, prekinitve obstoječih razmer, vseh neizrečenih stvari in to na pol poti. Pazite na stresne situacije in svoje srce.



Zato je dobro, da danes v znamenju Leva dvignemo vso to vibracijo na višjo raven, da nam polepša dan z nekaj ustvarjalnosti, da smo v družbi tistih, s katerimi se počutimo lepo, prijetno, poslušamo svoje srce, ker je nezmotljivo.

