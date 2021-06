Astronapoved: Ali sta res iskrena drug do drugega?

Luna je v Levu. Kar je doživela včeraj, ji uspe pretvoriti v nova dela, kajti Lev je najustvarjalnejše znamenje. Gre v čudovitem sekstilu s Soncem, kar se bo zgodilo med 18.30 in 20.30. Tedaj je čas za dogovor, kaj storiti v hiši. Odnos z otroki naj bo pravilno usmerjen v njihovo nadaljnje življenje. Toda oba sta na skrivnostnih stopinjah. Ali sta res iskrena drug do drugega? Duša želi pokazati, da v hiši vse sije in da se navzven ne sme, da kaj ni v redu, da bo ugled pred svetom ostal neomadeževan.



Še vedno pa imamo vtis drugega letošnjega kvadranta med Saturnom in Uranom. Venera, naša lepota in harmonija, je na stopinji višine Jupitra, zato nas uči, da vsa lepota prihaja iz nas, da lahko uživamo vse blagoslove, da delamo dobro drugim, zato se sprostite se in verjemite, da je vse lepo, da so vsi dobri in da je privilegij živeti in uživati ​​na planetu Zemlja. V druženju najdite mir, lepoto in harmonijo



Torek je Marsov dan, on pa v Levu razmišlja o tem, kako hitro priti do denarja, toda pri Jupitru mu ta inkonjunkcija lahko prinese le nekaj težav s telesnim zdravjem. Morda bo treba ravno v tem trenutku pogledati krvno sliko, saj marsikaj ni v redu, in na ta način spremeniti odnos do denarja.



Še naprej moramo omenjati retrogradni Merkur, saj nam v znamenju Dvojčka prinaša zmedo, pravi nered v glavi, ker ga zanima preveč stvari hkrati. Danes je najboljše zaradi aspekta Marsa (njegovega dne) z Jupitrom, da nimamo pretiranega apetita, da korak za korakom umirimo srčni utrip in da zaradi prevelikih želja ne pride do nepotrebnih zapletov, še posebej če ste kje s partnerjem. Poskrbita za čim več toplote in nežnosti. Pomembno je tudi, da v ničemer ne pretiravamo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: