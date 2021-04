Astro: bik z ognjenim ascendentom

Biki so povezani z zemljo, ovni pa so športniki, zato je zanje odlično gibanje v naravi. FOTO: Bogdan Kurylo/Getty Images

Človek s Soncem v biku in ascendentom v ovnu ima vedno v mislih jasen cilj. Zna se nadzorovati, a pogosto napravi mešan prvi vtis – drugi ga imajo radi, a njegovo vedenje vedno preseneča. Partnerja lahko utesnjuje in si ga lasti. Pogosto se stežka izvije iz zadrege, v katero se sam spravi.Energijo uporablja zelo ekonomično – potrebuje premore, užitke in razvajanje, da si napolni baterije, nato spet drvi dalje. Lahko se hvali s svojim denarjem. Ni radodaren, celo skopuški je, le vtis želi narediti z denarjem. Oven mu daje ekstravertirano noto, bik pa čutnost in praktičnost, a tudi sebičnost, kar mora nadzorovati, če si želi dobrih odnosov z drugimi. Živi v sedanjosti in se ne želi učiti iz svojih preteklih napak.Obožuje vse lepo in materialno. Neprijetno je, da so ljudje s to kombinacijo vzkipljivi. Bik jim daje razumnost, oven pa vroča čustva.Če je ascendent v levu, so to umirjeni in dostojanstveni ljudje. Cenijo dobro izobrazbo, manire, ne želijo zapraviti svoje prihodnosti. Pomemben jim je njihov družbeni položaj. Zelo privlačni so nasprotnemu spolu, iskrice okoli njih preskakujejo v vse smeri. Nevarno je, da se pretirano razvajajo, zapravljajo, ne poznajo meja pri uživanju.Uspe jim vse, česar se lotijo. Dobrosrčni so, prijazni, radodarni, imajo veliko srce, v katerem je za vse dovolj prostora, imajo močno osebnost. Pogosto so vodje, ki vedno vedo, kaj je treba narediti. Ljudje jim zaupajo, oni pa so srečni, da lahko delijo svoje ideje. Težko pa se prilagajajo in spremembe jih lahko povsem iztirijo. Težko se soočajo z neuspehom, tako poslovnim kot zasebnim. Zasebno življenje pogosto žrtvujejo za uspeh, družijo se v visokih krogih. So dobri, zanesljivi in zvesti prijatelji. Hitro zamerijo, a tudi hitro odpustijo in redko iščejo maščevanje. Samozavestni so, odprti in odkriti, a včasih preponosni.Bik s strelčevsko noto je lahko po eni strani velik sebičnež, po drugi pa vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Lahko so odlični učitelji, osredotočeni na praktične cilje, saj nikoli ne izgubijo občutka za resničnost. Odprti so, odkriti, radodarni in vedno zaposleni. Precej zapleten značaj imajo, lahko so pogumni, neprevidni in obupani, občutljivi in zadržani, strastni, a razdražljivi. Njihov čut za pravičnost in ostrina se lahko obrneta proti njim. Zelo pametni so, jezijo jih omejitve.Zanimivo je, da je njihova potreba po svobodi v nasprotju s potrebo po varnosti in pomoči drugim. Pogosto doživljajo finančna nihanja in negotovost. Lahko namreč v hipu porabijo prihranke za kakšno svojo muho.