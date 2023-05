astralna komunikacija

Če se z nekom ne morete pogovoriti v živo iz katerega koli razloga, a imate še vedno nerešena čustva in misli o njem, lahko pridete do zaključka in pomiritve z osebo in situacijo z astralno komunikacijo. Sedite na mirnem kraju, zaprite oči in počasi dihajte. Pomislite na osebo, s katero želite vzpostaviti stik, čim bolj jasno si jo predstavljajte pred sabo. Nujno prosite za dovoljenje njegov višji jaz, da se pogovorite v najvišje dobro obeh duš. Počakajte na svoj občutek. Če čutite odpor ali nelagodje, vam komunikacija ni dovoljena.

V tem primeru razmislite o tehniki odstranjevanja energijskih vezi, preložite vajo na drugič ali osebo preprosto oblijte s svetlobo in ji želite vse dobro. Če začutite, da vam je dovoljeno, nadaljujte. Predstavljajte si osebo odprto in pripravljeno sprejeti sporočilo, ki ji ga želite prenesti. Dovolite si iskreno povedati vse, kar vam leži na duši in česar niste povedali v živo. Končajte z gesto, ki se vam zdi najprimernejša – objemite človeka, položite roko drug drugemu na srce … Pošiljajte ji svetlobo in ljubezen, četudi v življenju ni bila najbolj prijazna z vami.