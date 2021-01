Aspekti retrogradnega Merkurja

Retrogradni Merkur nam bo v zračnem vodnarju povzročal manj težav, kot ga je v preteklosti v vodnih. FOTO: Aphelleon/Getty Images

Trikrat na leto po tri tedne smo navajeni, da nas zunanje okoliščine ustavijo in nam omogočijo pogled nazaj, predelovanje, prinesejo priložnosti za popravke storjenih napak. Čas retrogradnega Merkurja je vedno čas pogleda nazaj, trenutek premisleka, introspekcije, predelovanje vsega, kar se je dogajalo v minulih mesecih. Če samo drvimo skozi življenje, ne moremo ničesar pogledati s širše perspektive in tudi zares v celoti razumeti. Ob retrogradnem Merkurju pa je čas za vse tisto, s čimer smo predolgo odlašali. Dobimo priložnost, da dokončno uredimo stvari za nazaj, saj Merkur prinese na plan napake in omogoči, da jih, ko jih vidimo, tudi popravimo ali se iz njih vsaj nekaj naučimo.Zadnji dve leti je Merkur v času retrogradnosti potoval po vodnih znamenjih in prinesel poglobljene vpoglede vase, omogočil globoko introspekcijo čustvenega življenja ter spodbujal prečiščevanje in zdravljenje. Čeprav je bil koristen, je bil tudi zelo naporen. Letos pa bo njegova retrogradnost vezana na zračna znamenja in s tem mnogo lahkotnejša, ne toliko obremenilna. Še bolj, ker je v zračnem znamenju v 2021. tudi Jupiter.V nedeljo, 31. januarja, se bo Merkur obrnil in začel pot nazaj. Obračal se bo na 26. stopinji vodnarja in potoval nazaj vse do 11. stopinje. Merkurjeva retrogradnost v vodnarju nam bo dala vpogled v to, kako naj bi se med seboj povezovali za skupno družbeno dobro, na zasebni ravni pa bomo imeli možnost premisliti o svojih prijateljskih odnosih in položaju v družbi, v skupinah. Hkrati bomo lahko določene napredne ideje ocenili, nekatere zavrgli, druge pa v direktni fazi postopoma začeli uresničevati. Na ponovni poti po stopinjah, po katerih je že potoval, se bo srečal Merkur z Jupitrom 15. februarja. Ker gre za srečno konjunkcijo, bomo imeli moč marsikaj dojeti, intelektualno uspeti, z besedami znali prepričati množico in se bomo družbeno povezovali mirno, brez pritiskov in grobosti, strpno in konstruktivno. V intelektualnem pogledu je to znak, da če boste opravljali izpit za nazaj ali intelektualno delo, ki bi ga morali opraviti v preteklosti, bo zdaj uspešno. Ravno tako je to spodbudno, če moramo nekaj v preteklosti napisanega pregledati, objaviti, predstaviti drugim.Tokratni retrogradni Merkur torej ne bo nosil težkih izkustev, ampak pregled, premislek, osip idej, ki niso več smiselne, boljšo skupinsko komunikacijo, povezovanje skupin, mirno predstavljanje svojih svoboščin in uspeh pravnikov v bitki za določene svoboščine. Idealizem nas bo povezoval v skupnih človeških interesih.