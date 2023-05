Aspekti progresirane Lune s počasnimi planeti

Ko progresirana Luna naredi dober aspekt na Jupiter, se vam bodo dogajale lepe reči. Pritegnili boste vesele ljudi, ki vas bodo cenili in spodbujali. Čas za sklepanje naložb. Če ste vpleteni v tožbo, jo boste dobili. Če pišete knjigo, bo objavljena. Potovali boste in popravili storjene napake. Niti težak aspekt ne bo slab. Morda boste preveč optimistični in širokopotezni. Vaši načrti bodo nerealistični.

Ko progresirana Luna naredi dober aspekt na Saturn, vam pomaga oblikovati trdne načrte. Položili boste pomembne temelje. Praktični boste in pot vam bo kristalno jasna. Napredovali boste in imeli boste trdna razmerja. Prišlo bo do napredka, lahko se rešite starih dolgov. Finančno boste stabilnejši. Čas je za ukvarjanje s poslom in soočenje z avtoritetami. Ko progresirana Luna kvadrira Saturn, bodo ovire, zamude, prepreke. Vaša potrpežljivost bo na preizkušnji. Čutili boste, da so vas pustili na cedilu, imeli boste težave s šefom, se lomili pod težo odgovornosti. Čustveno boste na dnu.

Ko progresirana Luna naredi dober aspekt na Uran, planet nepričakovanih dogodkov, je življenje vznemirljivo in napeto. Ljudje, ki jih srečate, so edinstveni, počeli boste nepričakovane reči. Spontani boste. Pojavile se bodo nepričakovane priložnosti. Ko naredi težak aspekt, se pojavijo težave, saj ste površni in brezbrižni. Lahko se znebite reči in ljudi, za katere se pozneje izkaže, da jih potrebujete. Ne smete se prenagliti in delati sprememb, saj jih boste obžalovali. Pojdite na izlet ali prestavite pohištvo, namesto da pustite službo.

Ko progresirana Luna naredi dober aspekt na Jupiter, se vam bodo dogajale lepe reči. FOTO: Buradaki/Getty Images

Ko progresirana Luna naredi pozitiven aspekt z Neptunom, je kreativnost na vrhuncu. Vlada namreč duhovnim dimenzijam in lahko naredi življenje magično in mistično. Lahko ste sanjavi, raziskujete okultno ali imate preroške sanje. Znanje vpijate kot spužva, potujete, polepšate dom ali pisarno. A Neptun je tudi planet iluzij, varanja in zmede. Ob težkih aspektih lahko srečate neiskrene ljudi. Lahko pride do napačno predpisanih zdravil in zastrupitve s hrano. Ranljivi ste. Ker ne vidite dejstev, ste lahko žrtev prevare.

Ko progresirana Luna aspektira Pluton, so dogodki usodni. Pri dobrih aspektih so naša čustva in odnosi globoki, intenzivni. Lahko rešite psihološke težave in poiščete terapevtsko pomoč, si obetate finančni dobiček, dobite povišico, povračilo, plačajo vam dolgove ali podedujete denar. Pojavijo se rešitve, skrivnosti so razkrite. Ob težavnem aspektu okostnjaki padejo iz omare in prignani ste do skrajnih meja. Privlačijo vas ljudje, ki želijo igrati igrice, zapletete se v borbo za moč. Lahko ste žrtev nasilja. M.