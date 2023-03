Aspekti progresirane Lune: predvidevamo lahko, ali je obdobje primerno za posel, druženje

Vsak aspekt, ki ga progresirana Luna naredi na natalno Sonce, je del našega cikličnega razvoja. Ko naredi konjunkcijo z natalnim Soncem, je to progresiran mlaj in čas čudovitih novih začetkov. Življenje se obrne v pozitivno smer.

Pride do novega zavezništva, razmerja, posla, romance. Napredujete v službi, več zaslužite, dobro se počutite. Ko pride do opozicije, je to progresirana polna luna, kar je pogosto čas ločitev, konec poslovnih sodelovanj, službe … Ko progresirana Luna dela pozitivni aspekt na natalno Luno, je izvrsten čas za druženje. Usklajeni boste svojimi čustvi, zdravi in si lepo uredili dom. Javnost vas bo dobro sprejemala, v harmoniji boste s sabo in drugimi, se zlahka prilagajali različnim situacijam. To je dober čas za spremembe doma.

Merkur vlada pridobivanju znanja in komunikaciji. Z lahkimi aspekti progresirane Lune na natalni Merkur ste lahko v stikih z mlajšimi ljudmi, lahko kot intelektualni mentor ali romantični partner. Komunikacija bo pomembna. Dajali in iskali boste dobre nasvete. Deležni boste pozitivne učne izkušnje, se naučili nove veščine, razvili novo intelektualno zanimanje ali mentalni cilj. Pri težkem aspektu prihaja do nesporazumov in težav s komunikacijo.

Lahko pustite šolo ali ne razumete reči. Lahko ste deležni zlobnih govoric ali imate težave z avtom. Pisatelji imajo lahko ustvarjalno blokado.

Naša ljubezenska narava, kaj cenimo, kaj nam prinaša ugodje, način, kako doživljamo ljubezen, so pod nadzorom Venere. Dobri aspekti med progresirano Luno in natalno Venero zagotavljajo priljubljenost, pestro družabno življenje in priložnost, da prejemate darila. Karizmatični in privlačni boste. Lahko nekoga spoznate in se zaljubite. Vaši odnosi z drugimi bodo cveteli, polepšali se boste. To je zelo kreativen čas. Čas je primeren za lifting, spremembo pričeske, nakup oblek, saj boste s tem dolgo zadovoljni.

Seveda je tudi odličen čas, da se zaljubite. Če so planeti dobro položeni, npr. natalna Venera v biku ali tehtnici, in je dobro aspektirana, je lahko to najboljše obdobje v življenju.

Ko se progresirana Luna poveže s soncem in Luno, je to čudovit in harmoničen čas. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Čeprav je konjunkcija na Mars, ki nadzoruje naše nagone in energijo, običajno neharmonična, je čas, ko progresirana Luna naredi harmoničen aspekt na planet, vznemirljivo obdobje. Imate veliko energije in ste zelo produktivni, motivirani ste in se samouresničujete, opravite stvari in dosežete cilje, na katere ste čakali. S težkim aspektom lahko pride do pretiranega odziva, nesreče, operacije ali napačne rabe čustvene energije. Lahko naletite na težavne ljudi, pobesnite, ste vzkipljivi, pritegnete nasilje in razdražljivost.