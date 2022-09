Aspekti luninih vozlov z Uranom: ljudje s tem aspektom so posebni, tudi čudaški

Duša, ki ima Uran v konjunkciji s severnim vozlom, je deležna spodbude, da postane drznejša in bolj inovativna, naprednejša v načinu razmišljanja. Ti ljudje imajo za seboj življenje, v katerem jim je bila vsiljena konservativnost - bili so omejeni.

Ljudje s tem aspektom so posebni, ekscentrični, tudi čudaški. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images

Morda so se v preteklosti bali sprememb. Zdaj jim je namenjeno, da postanejo izvirnejši, iznajdljivejši, svobodoljubni in ustvarjalni v razmišljanju. V življenju se jim dogajajo presenetljive stvari - velikokrat se znajdejo v nenavadnih ali nepričakovanih položajih, s tem pa si bistrijo um. Kadar uporabljajo svoje najvišje sposobnosti, imajo širok vpliv na človeštvo ali skupine, ki jim pripadajo. Orjejo ledino.

So avantgardni, moderni, voditeljski na področjih, s katerimi se ukvarjajo. Lahko jih privlačijo elektronske naprave, računalniki, znanost in nove tehnologije. Med njimi je veliko znanstvenih umov: raziskovalcev, fizikov, psihoanalitikov, fiziologov, tudi politikov in umetnikov, npr. George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Frank Sinatra, Donald Trump. Opaziti je nekaj živčnosti, ki jo je mogoče konstruktivno izkoristiti. Toda vpliv ogromne energije je tako električen, da jih lahko zanese.

To so revolucionarji v dobrem in slabem pomenu besede, v svojih dejanjih radikalni ali šokantni. V najslabšem primeru je tak človek čudaški, nekonvencionalen ali uporniški.

Posameznik z južnim vozlom v konjunkciji z Uranom je prinesel s seboj na svet nekaj ustvarjalne genialnosti. Morda ima občuten talent, a brez uradne izobrazbe kot denimo Mozart. Ti ljudje razmišljajo drugače, prinašajo drugačne ideje in načine delovanja. Če so njihove unikatne rešitve vsaj malo praktične, navadno delujejo. Med njimi je veliko slikarjev, ki ustvarjajo barvite umetnine. Na določeni točki v življenju so se prisiljeni soočiti z nenadnim pretresom, ki ga povzročijo spremenjene okoliščine. Med njimi so tudi razvpiti posamezniki.

Nekateri se vedejo nepredvidljivo ali postanejo ekscentrični in raztreseni zaradi prirojene živčnosti. Nanje moteče vpliva kak revolucionaren dogodek iz preteklosti. Morda so nevrotični. Če energija te konstelacije ne najde produktivnega ventila in deluje navznoter, lahko človek podivja ali postane čudak. Ti ljudje gredo v skrajnosti in požigajo mostove za seboj. Nekatere zaradi njihovih dejanj označijo za izdajalce ali provokatorje.

Vozla v kvadratu z Uranom pomenita, da so ti ljudje nekonformistični in zunaj okvirov trenutnih družbenih norm. Naletijo na neodobravanje ali odpor, kar jih razjezi, zato postanejo grobi ali uporniški.