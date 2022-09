Aspekti luninih vozlov z Neptunom

Ljudje s to kombinacijo so vizionarski. Privlačijo jih film, kino, likovna umetnost, fotografija, slikanje portretov, oblikovanje, opremljanje notranjih prostorov, ples in literarno ustvarjanje. Imajo močno ustvarjalno in umetniško žilico. Navdihujejo okolico. Morda jih zanimajo okultne zadeve ali so v Neptunovih sferah, z velikimi sanjami o tem, kako bodo vplivali na svet.

Privlačita jih morje in voda. Lahko so mornarji ali imajo delo, povezano z vodo. Leonardo DiCaprio, ki je igral v Titaniku, ima Neptun v konjunkciji s severnim vozlom.

Ena od pasti konstelacije je občutljivost za zasvojenost z drogami. Na začetku jih morda uporabljajo, da bi dosegli razsvetljenje, a lahko jih odnese v zasvojenost, preden se tega zavedo. Zavedejo jih lastne želje ali jih ogoljufajo drugi. V tej skupini so celo nepridipravi, ki imajo na vesti ugrabitve in spolno nadlegovanje.

Tisti s konjunkcijo med južnim vozlom in Neptunom so se rodili z darom vizionarstva. Med njimi so filmarji, slikarji, fotografi, plesalci, glasbeniki, pevci, igralci in oblikovalci. A vprašljivo je, koliko jih bo svoje edinstvene darove uporabilo za doseganje višjih ciljev. Konjunkcija prinaša tudi težka bremena. Ti ljudje morda živijo mistično in jih je težko izbezati na dan, čeprav bi lahko delili z drugimi duhovne uvide, ki prispevajo h karmični rasti planeta; a mnogi se izogibajo javnosti. Izberejo si delo v osami – so samotarski in puščavniški, ostajajo v ozadju, morda ker so preobčutljivi. Ta aspekt govori o čustvih, še posebno v vodnem znamenju. Vpliv južnega vozla jih lahko popači, a vplivajo na način razmišljanja. Nekateri se počutijo, kot da niso del tega sveta, kot bi živeli nekje drugje. Sigourney Weaver, ki ima ta aspekt, je denimo igrala v znanstvenofantastičnem trilerju Osmi potnik. Takšni občutki odtujenosti in duševnih izkrivljenj povečujejo možnost, da se bo človek zatekel k drogam za obvladovanje kriz.

Neptun je planet navdiha, a tudi zasvojenosti. FOTO: Dottedhippo/Getty Images

Ernest Hemingway je primer delovanja luninih vozlov. S konjunkcijo v dvojčkih je bil pisatelj z bujno domišljijo, toda njegovo pisanje so poganjale velike količine alkohola in postal je alkoholik. Na potovanjih je imel smolo in v dveh letalskih nesrečah je bil hudo ranjen. Pozneje so mu zdravili depresijo z elektrošoki, spomin ga je zapuščal in vzel si je življenje.

Sekstil ali trigon med vozloma in Neptunom prinaša podobne, a svetleje obarvane teme. Če je Neptun v kvadratu z vozloma, je psihična senzitivnost zablokirana ali so mistična nagnjenja v nasprotju z družbo, zaradi česar se tak človek počuti osamljenega, zavrnjenega ali nerazumljenega. Mogoče so težave z drogami ali nevarnost zastrupitve.