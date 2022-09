Aspekti luninih vozlov z Marsom: v prejšnjem življenju so bili morda preveč agresivni

Severni lunin vozel v konjunkciji z Marsom je lahko gonilna sila rojstne karte, saj prinaša telesno moč, vzdržljivost in spodbudo. Ti ljudje so zagnani in živijo intenzivno. Obdarjeni so z obilico energije, da se lahko spuščajo v pustolovščine in so opaženi. Tak človek ne čaka na priložnost, raje jo poišče sam. Mars je pri vseh stvareh prvi, tako si ustvarijo ime s kakšnim pionirskim dosežkom.

Oni določajo tempo, pogosto imajo neznanski vpliv na tiste, ki jim sledijo ali imajo podobne interese. V tej skupini je veliko športnikov in vojakov, saj imajo potrebo po telesni aktivnosti in treniranju vzdržljivosti. So pogumni, robustni in trdi; prvi si upajo zakorakati na nov teren in brez strahu se odzovejo odločno in hitro. Odlični podjetniki so. Radi se borijo v imenu nekoga drugega.

Priborijo si prva mesta, postanejo zvezde olimpijskih iger ali dobijo medaljo za hrabrost. Lance Armstrong je primer tega aspekta. Če se ta aspekt izrazi negativno, lahko prinese skrajen bes, napadalnost ali izbruhe jeze. Pogosto lahko pri isti osebi opazimo občudovanja vredne, a tudi manj privlačne značilnosti.

Nekateri izmed slavnih ljudi s to kombinacijo so Albert Einstein, angleška kraljica Viktorija, igralec in politik Clint Eastwood.

Pionirsko in brez strahu osvajajo nova ozemlja. FOTO: Nikolas/Getty Images

Kadar je v konjunkciji z Marsom južni vozel, je človek prinesel v to življenje Marsove talente in nagonske sposobnosti, zdaj pa jih mora harmonično uporabljati. V nasprotnem primeru se dinamična in močno vnetljiva Marsova energija lahko obrne navznoter in povzroči nemir, obsedenost. Kot bi imeli zavoro pri napadalnosti, ki jim jo je dovoljeno izraziti, saj morajo karmično uravnovesiti nekdanjo uporabo telesne moči. Ti ljudje so bili v prejšnjem življenju preveč agresivni in so lahko koga namerno ali nenamerno poškodovali. Zdaj se duša uči, kako sproščati gospodovalno energijo bolj blago, zadržano.

Med njimi je veliko baletnih plesalcev. Če ne morejo obvladovati napadalnosti, jih bo tega naučilo življenje. Okoliščine jih bodo omejevale ter jim preprečevale, da bi se fizično znašali nad drugimi. Zdravje ljudi s to kombinacijo je lahko na začetku krepko, ker radi preobremenjujejo telo, pa ga s tem oslabijo, utrudijo ali zlomijo. Nekateri so nagnjeni k nezgodam. Večinoma se ne ukvarjajo s športi, za katere je potrebne veliko telesne moči.

Trigon ali sekstil med Marsom in severnim vozlom prinaša podobne, a bolj blago izražene teme kot konjunkcija, kvadrat je podoben kvadratu Marsa z južnim vozlom. Dejanja takih posameznikov so v nasprotju z družbenimi normami. Svoja dejanja težko usklajujejo s potrebami drugih, zato se zdi, kot da imajo smolo.