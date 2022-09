Aspekti luninih vozlov z Jupitrom: prinaša bogastvo in talente

Aspekt prinaša veliko optimizma, negativno pa se lahko pokaže kot ekstravagantnost ali pretiran optimizem. Hiša s konjunkcijo pove, kje kaže posameznik največ navdušenja in pretiranega optimizma ali jemlje stvari za samoumevne. Lahko se vede ekscesno. Vendar ni s tem nič narobe, saj ta hiša tudi kaže, kje ga čaka sreča.

Podobno kot pri konjunkciji severnega vozla s Soncem tu doživlja blagoslove, ugodnosti, zaščito; v mnogih primerih je v tem življenju prost karmičnih dolgov. V najslabšem primeru je lahko pohlepen.

Včasih aspekt prinese več duhovnih kot materialnih dobrin. Če so igralci, se bodo pojavili v mnogih filmih ali predstavah; kot pevci ali skladatelji bodo posneli veliko pesmi; kot pisatelji bodo izdali veliko knjig ... Njihovo delo je dobro sprejeto in občinstvo jih ima rado, kar prispeva k materialnemu obilju.

Ta aspekt ima veliko nadarjenih ljudi. Njegov položaj v znamenju govori o vrsti talenta in o tem, ali se bo najbolj izrazil na družbenem, materialnem ali duhovnem področju. Mnogi preprosto uživajo sadove dobrih del v prejšnjem življenju, okoliščine jih ne silijo, da bi se morali spopadati z ovirami.

Konjunkcija med Jupitrom in severnim vozlom govori o širjenju na različne načine, med drugim tudi o pretirani telesni teži. Gre za filozofski aspekt. Jupiter vlada filozofiji, pravu, teologiji, zato te duše vstopajo v življenje z izkušnjami in spoznanji, ki temeljijo na njihovih sistemih prepričanj. Imajo jasno izoblikovane poglede na svet in čutijo odgovornost, da jih predajo naprej. S svojo modrostjo prispevajo k družbeni morali, negativno pa so ozkogledi ali svoja prepričanja preveč vsiljujejo okolici.

Konjunkcija Jupitra z luninimi vozli prinaša bogastvo in talente. FOTO: Avi Stock/Getty Images

L. Ron Hubbard, ustanovitelj Scientološke cerkve, je imel južni vozel in Jupiter v konjunkciji. Njegova filozofija je pritegnila milijone sledilcev, bil je plodovit pisec. Čeprav so v tej skupini igralci, športniki, politiki, sta prevladujoči temi pisanje in filozofija – ima ga veliko pisateljev, skladateljev, učiteljev in vzgojiteljev, ki prenašajo novice in imajo opazne komunikacijske spretnosti. Običajno širijo prepričanja in moralne nauke. Navadno imajo dobro intuicijo in zaradi izkušenj kažejo talente, za katere se niso trudili v tem življenju.

Celo konjunkcija z južnim vozlom prinaša ugodnosti. Nekateri se rodijo v uglednih ali kraljevskih družinah. Morda imajo težave z izobrazbo, veroizpovedjo, včasih so njihova družbena in filozofska prepričanja nesprejemljiva. Lahko jim primanjkuje prijaznosti.

Trigon ali sekstil med Jupitrom in severnim vozlom deluje podobno. Posameznik s kvadratom ima prepričanja, ki se ne ujemajo z večinskimi. Finančne težave mu preprečujejo, da bi se premaknil naprej.