Aspekti luninih vozlov s Saturnom

Severni vozel v konjunkciji s Saturnom pripomore k odpravljanju njegovih sicer strogih omejitev. Povečuje potrpežljivost, konservativnost, praktičnost, spodbuja dobre odnose s starejšimi in z oblastmi, ki so lahko v pomoč pri uresničevanju ambicij, zlasti zaradi občutka za to, kdaj pristopiti k tem ljudem. Podpira povezave s starejšimi sorodniki, ki bodo posamezniku pomagali. Morda je to duša, ki se bliža zrelosti in se uči prevzemati odgovornost, pa ji vesolje pošilja dodatno podporo. Samodisciplina, ki jo je mogoče uporabiti za dobra dela, je ena od najmočnejših potez aspekta. Človek kombinira organiziranost, potrpežljivost, sistematičnost in si sam določa tempo. V tej skupini so pevci, igralci, glasbeniki, pisatelji, astrologi, vzgojitelji, politiki, športniki in modni oblikovalci.

Saturn, ki je znan kot priganjač, prinaša tudi izzive. Včasih se pokažejo kot zdravstvene težave v mladosti, čeprav lahko ti ljudje živijo nadpovprečno dolgo. Preizkušnje prispevajo k razvijanju potrpežljivosti in samozadostnosti. Kadar vpliv severnega vozla okrepi Saturnove negativne poteze, lahko to prinese potrtost in otožnost, človek postane pesimističen, netakten, sebičen, pohlepen ali brezobziren.

Južni vozel v konjunkciji s Saturnom se lahko izrazi pozitivno, obstaja pa tudi nevarnost, da človeka zaradi omejujoče, pesimistične narave zaskrbljenega starega Saturna stiska že od rojstva. Njegove toge navade, pogled na svet, ambicije so lahko tako odmaknjeni od sprejetih družbenih norm, da se zateče v osamo, v kateri se ne zmeni zanje. Ti ljudje hitro postanejo trmasti ali obtičijo v preteklosti. Zavezani so starim načinom razmišljanja, veliko stikov imajo s starejšimi. Včasih doživijo tragedijo, zaporedje vznemirjujočih dogodkov, ki jih pahnejo v obup. Na pogled so mrki, morda so skopi ali sebični. Telesno so občutljivejši na področjih, ki jim vlada Saturn: to so krhke kosti, revmatizem, težave z zobmi ali kožo.

Tisti, ki so zmožni konstruktivno uporabiti aspekt in se opreti na Saturnovo disciplino, odgovornost, organiziranost in spoštovanje meja, imajo priložnost opraviti svoje delo mojstrsko, natančno in strokovno. Ta aspekt človeku prinese garaško življenje, v katerem bo moral biti kos najrazličnejšim omejitvam, a prednost je, da ti ljudje prenesejo več kot večina. Ko premagajo izzive, so bogato nagrajeni.

Sekstil ali trigon vozlov s Saturnom kažeta, da so posameznikovi cilji in ambicije bolj v skladu z družbenimi. S kvadratom je ambicije teže uresničiti – takšni ljudje so lahko boječi, puščavniški, konservativni, nimajo občutka za izbiro pravega trenutka ali se zatečejo v osamo.