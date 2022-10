Aspekti luninih vozlov s Plutonom: veliko politikov ima povezavo Plutona in luninih vozlov

Morda je bila duša s tem aspektom v prejšnjem življenju ustrahovana in zatrta, tako da ni mogla doseči svojih ciljev, a so višje sile poskrbele, da se tokrat ne bo umaknila, ampak se borila proti vsem oviram, ki ji stojijo na poti, ko si za kaj strastno prizadeva.

Posamezniki s to kombinacijo so lahko uspešni na več področjih in lahko dosežejo marsikateri cilj ali so celo obsedeni z njim. Uspešni so kot kirurgi, precej je športnikov, matematikov, umetnikov ... Ti ljudje imajo dar za dojemanje trendov. So mojstrski strategi.

Če so visoko razviti, ta aspekt spodbuja zanimanje za smisel življenja, iskanje resnice in razsvetljenja. Seveda je mogoče te darove uporabiti tudi sebično. Nekatere premami skušnjava, da svoje vpoglede uporabijo za manipuliranje in se zapletejo v bitke za moč. Prizadevajo si pridobiti moč in nadzor z denarjem ali v politiki, kjer lahko uveljavljajo premoč nad drugimi. To jim lahko uide izpod nadzora, zlasti ker so karizmatični in jim ne primanjkuje ljudi, ki so se jim pripravljeni ukloniti.

Lahko so manipulativni in zlorabljajo svojo moč. FOTO: Innervisionpro/Getty Images

Oddajajo agresivne vibracije, ki lahko postanejo razdiralne. Nekateri so zločinci ali uporabljajo svojo moč, da škodujejo drugim ali jih uničijo. Njihovi posli in zveze so lahko mračni in zlovešči. Včasih v njihovo življenje posežejo bolezen, nasilje ali tragedija.

Človek s konjunkcijo med Plutonom in južnim vozlom se rodi z izjemno močjo, saj je moral v preteklosti previhariti hude viharje. Zdaj mora to moč pazljivo uporabiti. Ta aspekt ima dalajlama. Teh ljudi ne zanima, kaj se dogaja na površini, ampak kar tli pod njo. Pogosto se zavedajo skritih motivov za človeškimi dejanji. Imajo najrazličnejše darove, med njimi so športniki, zdravniki, politiki, skladatelji in podjetniki.

Težave imajo samo s tem, kako uporabiti energijo, da ne deluje proti njim. Spomin na krizo iz preteklosti lahko povzroči, da postanejo sumničavi – tako začnejo manipulirati, da bi ohranili prednost pred drugimi. S tem si lahko najbolj škodujejo. Nekateri so moteče obsedeni s seksom in čutno stranjo življenja ali jih fascinirata smrt in morbidnost.

Ti ljudje lahko postanejo žrtve svojega šibkega zdravja, telesnih omejitev, spolnih zlorab ali doživijo nasilje, katastrofo, travmo, trpljenje ali strupeno razmerje. Elvis Presley je imel na primer to konjunkcijo v 4. hiši, področju začetkov in koncev, in njegovo življenje se je tragično končalo.

Sekstil ali trigon vozlov s Plutonom deluje bolj pozitivno, podobno kot konjunkcija Plutona s severnim vozlom, le z manj obremenitvami. Oseba, pri kateri je Pluton v kvadratu z vozloma, je blokirana pri izražanju svojih idej, družba jo ovira pri delovanju.

Ti ljudje so zelo ambiciozni in hočejo narediti nekaj velikega, vendar nimajo ne poslušalcev ne odra. Pri nekaterih je mogoče zaznati razdiralne in uničevalne težnje, ki jih drugi doživljajo kot grožnjo.