Aspekti luninih vozlov s Kironom

Življenje ljudi, ki imajo lunin vozel v konjunkciji s Kironom, prepletajo Kironove teme. Imajo vlogo ranjene žrtve, ranjenega zdravitelja, učitelja ali pobudnika ali tistega, ki zadaja rane. Pogosto trpijo zaradi osebne rane, ki jo morajo sprejeti, razširiti zavedanje in uporabiti razumevanje za pomoč drugim.

Pogosto ga najdemo tudi v kartah zdravilcev. FOTO: Lightfieldstudios, Getty Images

Ljudi s severnim vozlom v konjunkciji s Kironom neki dogodek motivira, da se začnejo ukvarjati z zdravljenjem. Lahko je iz mladosti in zaslišijo klic. Pogosto doživijo čustveno ali telesno krizo ali so v odnosu z nekom, ki je bolan ali kako drugače prizadet. Velikokrat je njihov poklic tesno povezan z zdravstvom, zavzemajo se za napredne oblike terapije ali spodbujajo predelovanje bolečih ran, da se pomaknemo naprej. Lahko imajo stike z zdravitelji, učitelji, guruji. Ko delujejo konstruktivno, ob občutku ranjenosti ne zapravljajo veliko časa za to, da bi se smilili sami sebi. Prizadetost prebolijo, gredo naprej in menijo, da bi bilo tudi za druge dobro, če bi ravnali tako. Mnogi ne znajo pokazati ljubezni drugače kot grobo. Redko zbolijo, ker nimajo časa za to. Bolečih kriz se lotevajo trdno in stvarno, nekateri znajo biti celo skrajno strogi in ostri. Poleg učiteljev in zdraviteljev so v tej skupini aktivisti in politiki, ki vplivajo na množice in imajo pozitivno vlogo pri usmerjanju pozornosti k širšemu problemu, ki je potreben zdravljenja. Med ljudmi s Kironom v konjunkciji z luninima vozloma je veliko karizmatičnih. S tem si pridobijo sledilce, kar lahko uporabijo kot prednost – v pozitivnem ali negativnem smislu.

Duša z južnim vozlom v konjunkciji s Kironom pride na svet že z izkušnjo zdravilca ali spominom na boleče dogodke. Morda je bila prizadeta tudi kot otrok v tem življenju. Taki ljudje se lahko držijo zelo zase, preteklosti se spominjajo tako živo, da včasih obtičijo v njej. Nekateri bolečino uporabljajo za to, da z njo obvladujejo druge. Lahko postanejo aktivisti, a morda se zavzemajo za stvari, ki se širšim množicam ne zdijo privlačne. Te ljudi obdaja nekakšna mirnost, kot da so usposobljeni za to, da lahko komu pomagajo pri soočanju z bolečo krizo. Jack Nicholson je bil denimo tudi sam ranjen. Njegova igralska kariera dolgo ni vzcvetela, in šele ko je imel že čez 30 let, je izvedel, da je bila njegova mati v resnici njegova babica, sestra pa prava mama; takrat sta bili že obe pokojni. O očetovi identiteti ni bil prepričan in se je odločil, da ga ne bo iskal. Michael J. Fox, ki trpi za parkinsonovo boleznijo, pa ozavešča javnost, kako lahko z raziskavami matičnih celic zdravimo številne bolezni.

Trigon ali sekstil med Kironom in vozloma prinaša podobne teme. Ljudje, ki ga imajo, ker dobro razumejo občutek prizadetosti, vedo, kako pomagati drugim. Kvadrat med luninima vozloma in Kironom prinaša rane in omejitve. Povezan je z nenehno ponavljajočimi se težavami, ki človeka ovirajo.