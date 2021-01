Ascendent in descendent vladata partnerstvu

Ker je sedma hiša povezana s strankami, se lahko ob dobrih aspektih poveča njihovo število. FOTO: Paperkites/Getty Images

Ascendent in descendent predstavljata os odnosov in vladata vsem partnerstvom: poroki, poslovnim navezam, intimnim prijateljstvom, zavezništvom in celo sovražnikom.Skoraj vedno sta aktivna v času poroke ali ločitve. Lahko zamenjata znamenje ali v progresijah aspektirata planet. Toda če se poročimo, ko je npr. progresirani ascendent v konjunkciji s Saturnom, se bo to odražalo kot nadzorovan, zakoncu podrejen življenjski slog, oseba se bo trudila za odnos in nosila ogromno odgovornosti v njem. Če pa se poročimo, ko je progresirani vrh 7. hiše na Jupitru, bo zakon vir veselja, optimizma, potovanj, pustolovščin in izpolnjenosti. Če je Saturn vključen v aspekte na 1. in 7. hišo, nakazuje zakon, ki dolgo traja, a vključuje veliko obveznosti. Četudi ne gre za dober zakon, Saturn prisili ljudi, da ostanejo skupaj, saj gre za planet, ki prinaša trajnost in nas uči lekcije.Prav tako sta vrhova 1. in 7. hiše aktivna ob ločitvi, ko pogosto zamenjata znamenje. Leto prehoda je pogosto lahko obdobje krize ali prelomnice. Menjava znamenja je mejnik med zaključkom in novim začetkom. Zakon, ki se nadaljuje, lahko po tem doseže novo kvaliteto, obarvano z novim znamenjem, oseba bo zapustila preteklost za sabo. Če se npr. premakneta iz ovna/tehtnice v bika/škorpijona, zakon postane bolj intenziven in predan.Os odnosov zajema vse vrste partnerstev, vključno s poslovnimi zavezništvi in intimnimi prijatelji, tako aspekti vrha 1. in 7. hiše lahko zacementirata ali razdreta tudi poslovno sodelovanje. Progresiran vrh 7. hiše v dobrem aspektu z Venero, Jupitrom ali Soncem lahko prinaša zanimiva zavezništva. Človek je lahko nenadoma zasut s strankami. V težkem aspektu s Saturnom pa sledi upad poslovnih navez in odjemalcev, manj snubcev je tudi in manj dobrih prijateljev.Tekmeci in tekmovalnost so prav tako spodbujeni z aktivnostjo vrha 1. in 7. hiše, enako kot se dotikata našega zdravja in vitalnosti. Težki aspekti nanju lahko vodijo v zdravstvene težave, saj ascendent vlada telesu. Pogosto so težave z zdravjem, ki se izražajo s temi aspekti, povezane s partnerskimi temami.Os prva-sedma hiša je povezana tudi z drugim otrokom. Ko je aktivna, bo življenje nadvse dinamično. Ob dobrih aspektih bo čarobno in polno priložnosti. Če vrh zamenja znamenje, se lahko oseba poroči, če je pravih let.Izjemno težki aspekti na os so običajno znak krize odnosa. Kvadrat na Uran predstavlja nenadno motnjo, Neptun lahko pomeni varanje, Plutonov kvadrat prinaša uničenje ali transformacijo, če to podpirajo tudi drugi vplivi v karti.