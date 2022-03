Aromaterapija: spodbudite imunski sistem

Za večjo odpornost si lahko pomagate tudi z eteričnimi olji, ki bodo ne le podprla imunski sistem, ampak bodo tudi pomirila živčnost, zmanjšala stres ter okrepila vaš respiratorni sistem.

Olje čajevca na primer deluje protivirusno in protimikrobno, zmanjšuje tesnobnost in občutke žalosti. Evkaliptusovo olje je drugo odločno protivirusno orožje v boju proti prehladu, gripi, kašlju in bronhitisu, ki poleg tega zmanjšuje utrujenost.

Olje bora olajša dihanje in nam odpre dihalne poti. Laški smilj (immortelle) pomaga pri sinusnih in ušesnih okužbah, bronhitisu, zmanjšuje občutek žalosti, rožmarinovo olje pa je odlično pri prehladu in sinusitisu. Sivkino olje deluje protivnetno in protimikrobno, zmanjšuje tesnobnost, izboljša spanje in stanje kože, če imamo težave z njo.

Limonino olje dviguje razpoloženje, deluje antibakterijsko ter antioksidativno, zato nam vrača energijo. Spodbuja nastajanje limfocitov, obrambnih celic telesa. Olje nageljnovih žbic je eno močnejših po svojih antibakterijskih, antimikrobnih in antiglivičnih učinkih. Poleg tega spodbuja regeneracijo celic in proteinov, povezanih z imunskim sistemom in vnetji. Olja lahko uporabite za inhalacijo, kot pršila za prostor ali si jih, zmešana z nosilnim oljem, vtirate na roko.

Za nosilno olje uporabite kokosovo, jojobino ali oljčno olje. Za uživanje niso primerna.