Arabski horoskop razkriva globino vaše duše in kakšna je vaša usoda: preverite!

Kljub dejstvu, da je arabska astrologija stara več sto let, je še vedno nekoliko neznana. Tako kot drugi horoskopi tudi arabski horoskop temelji na rojstnem datumu osebe, je pa na začetku temeljil tudi na rojstnem kraju, drugih ljudeh, rojenih v tem kraju, in družbenem položaju staršev. Arabski horoskop se sicer ponaša z veliko natančnostjo predvidevanja naših sposobnosti, našega značaja in prednosti.

Danes si bomo ogledali astrološka znamenja v arabskem horoskopu in kaj povedo o vas. Za razliko od zahodne astrologije, ki v veliki meri temelji na živalih in grških mitih, arabska uporablja staro orožje in orodje.

Arabski horoskop: katero znamenje ste?

Sulica, 22. december – 20. januar

Sulica je orožje, s katerim se začne in konča leto. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so precej trezni, spretni in predani uspehu, zaradi česar so zelo spoštovani. Poleg tega so potrpežljivi in ​​umirjeni, njihov uspeh pa je rezultat njihovega trdega dela. Življenje viteške sulice je povezano s potrpežljivostjo. Zato so ljudje, rojeni v tem znamenju, globoki misleci nagnjeni k raziskovanju. Ker se ne bojijo težav, pogosto z velikim zadovoljstvom izberejo najtežjo pot do uspeha.

Frača, 21. januar – 19. februar

Frače obožujejo idejo etike in morale. So prizemljeni, ustvarjalni in pametni. To pravzaprav prispeva k temu, da uresničijo svojo neskončno željo in da opravijo trdo delo, namesto da bi o tem samo govorili. So inovativni in vedno razmišljajo o načinih, kako izboljšati že obstoječe. Prav tako se ne bojijo postati ustvarjalni ali stopiti iz cone udobja, da bi dosegli cilje. Imajo tudi oster um, da vidijo širšo sliko, ne da bi se odrekli svojemu pravemu jazu.

Sekira, 20. februar – 20. marec

Sekira je iznajdljivo orožje, prav tako so iznajdljivi rojeni v tem znamenju. Sekire navdihujeta ljubezen in lepota, zato so v nenehnem prizadevanju, da bi bili popolni. Poleg tega jih rutina vsakdanjega življenja dolgočasi, saj vedno hrepenijo po boljšem. Posledično lahko drugim pomagajo preseči njihove meje.

Vendar to še ne pomeni, da nikoli niso zadovoljni s tem, kje so ali kaj imajo v tem trenutku.

Bodalo, 21. marec – 20. april

Bodala so polna življenja, spontana in se ne bojijo svojih nadčloveških omejitev. Če ste bodalo, smo skoraj pripravljeni staviti, da razmišljate pred drugimi. To je zato, ker ste nagnjeni k temu, da trdno stojite z nogami na tleh, a se ne bojite tvegati. Poleg tega imate veliko energije in jo vlagate v stvari, za katere menite, da so vredne.

Žebelj, 21. april – 20. maj

Če ste žebelj, ste zelo močni in strastni. Raje imate mirne trenutke, a pride tudi čas, ko velik projekt zahteva veliko vašega časa in energije. Radi imate tudi konkretne cilje. To pa zato, ker radi vidite stvari na lastne oči in se z lastnimi rokami dotaknete opravljenega dela.

Gorjača, 21. maj - 21. junij

Gorjače so hitre, svobodne. V njih tli želja po zabavi in ​​raziskovanju novega vidika svoje osebnosti. Čeprav so vedno pripravljeni presenetiti sami sebe, so pozorni in pripravljeni uporabiti logiko. Lahko se hitro prilagodijo, ker imajo karizmo in pamet odličnih govorcev. Znani so tudi po tem, da znajo hitro razumeti druge ljudi in prilagoditi način pogovora. To je dar, ki jim pomaga, da se hitro rešijo iz težav.

Nož, 22. junij – 23. julij

Noži so ostri, zato je treba z njimi ravnati previdno. Kljub svoji ostrini dajejo brezpogojno milino in ljubezen. Poleg tega ne le da poslušajo potrebe drugih, ampak tudi pogosto vedo, kaj drugi hočejo še preden spregovorijo. Zlahka odpuščajo, zlahka popuščajo in so nežni ter ljubeči zaščitniki.

Meč, 24. julij – 23. avgust

Meči so polni ponosa in plemenitosti. So nadarjeni, ustvarjalni in delavni ter dajejo zgled, ki mu drugi sledijo. Poleg tega jim je ta zgled, ki mu bodo sledili drugi, koristi, saj jim tako uspe biti v središču pozornosti. Poleg tega s svojo karizmo privlačijo druge kot magnet in ta privlačnost je neskončna.

Mačeta, 23. avgust – 23. september

Mačete so praktične, pametne in se nenehno izpopolnjujejo. Drugi lahko vedno zaupajo njihovim rezultatom, saj so ti vedno popolni in zelo temeljiti. K popolnosti pa težijo tudi sami, saj ne želijo pokazati, kako prenagljeni so lahko v resnici.

Veriga, 24. september – 22. oktober

Imate določeno eleganco in veliko ljubezen do lepote in pravičnosti. Polni ste šarma in prijaznosti, ki ju boste uporabili, da se rešite iz vsake slabe situacije. Torej imate dar, da lahko ugajate drugim in da vam odprejo srce. Poleg tega imate v sebi neko finost, ki lahko spremeni vzdušje, ko vstopite v prostor. To vam omogoča, da gradite odnose in spodbujate zdrav dialog. Ko gre za ljubezen, se spogledujete bolje kot kdor koli.

Arabski nož, 23. oktober – 22. november

Ljudje, rojeni v znamenju arabskega noža (noža s polmesecem), vedo, da z veliko močjo prihaja znanje o skritih stvareh. Pravzaprav imajo arabski noži nekakšen šesti čut cikla življenje-smrt. Za njih je cilj sredstvo za drugi začetek. Posledično jih pogosto pritegnejo tvegane avanture, a so dovolj pametni, da jih preživijo.

Lok in puščica, 23. november – 21. december

Rojeni v tem znamenju imajo močno osebnost, ki jim omogoča premagovanje vseh težav. Zato jih le redko vidimo malodušne. Običajno so to sanjači, ki pričakujejo največ od življenja in vseh okoli sebe. Poleg tega so raziskovalci vsega, kar življenje ponuja – sveta, vere, športa. Po naravi so pogumni, vzbujajo tudi zaupanje, optimizem in navdušenje ter so pogosto dober primer upanja in zvestobe, pišejo na kaleela.com.