Analiza karte novega mandatarja Roberta Goloba

Robert Golob v karti nima elementa ognja, tako mu manjka iskriva, samozavestna energija, ki bi ga porinila v novo, kar kompenzira s Soncem v sekstilu s črno Luno, ki ga čara s posebno karizmo, s katero navibrira sogovornike, da mu sledijo. Sonce je v konjunkciji z zvezdo Altair iz Orla, kar mu da bojevitost in podjetnost za boj ne le zase, ampak tudi za druge. Z ascendentom v kozorogu razmišlja načrtno in dolgoročno, zna prevzemati odgovornost. Konjunkcija Sonca in Merkurja v vodnarju kažeta, da je človek prihodnosti, napredka, svobode, medsebojna recepcija Merkurja in Urana hiter, logičen in napreden um. Sonce je v vodnarju v izgonu, tako ni zdrave samozavesti in jasnosti, a ima sposobnost vodenja in povezovanja za skupni cilj. Sonce v opoziciji z Jupitrom kaže, da se bo moral boriti z večjimi od sebe in ima visoka pričakovanja, ki jim lahko sledijo razočaranja. Da je drugi vladar 7. hiše v 1., pomeni, da z nekaterimi nasprotniki najde soglasje ali se mu bodo podredili. MC na zvezdi Unukalhai, tako kot tudi Neptun blizu vrha hiše kariere, kaže, da imamo človeka, sposobnega igrati se politične igre, a je lahko v vodenje vpeto nekaj skrivnostnosti, iluzij. Vladar 10. hiše na Spiki obljublja dar, ki ga prinaša v dobrobit človeštva. Mars je v tehtnici na dnu, tako ni pravi bojevnik, njegova prodornost je zakrita v sposobnost druge nagovoriti, povezati, sodelovati z njimi. Predvsem mladi mu sledijo zaradi simpatičnosti in odprtosti.

Popeljal nas bo v moderno, tehnološko napredno prihodnost. FOTO: Dancingman/Getty Images

Golob je vodja z veliko šarma, karizme, poguma, močjo pritegniti druge, s talentom, ki mu omogoča uspešnost, delavnostjo in zaupanjem, da se bodo stvari obrnile po njegovo.

Ljudstvu prinaša več veselja, kreativnosti, igrivosti, podpre umetnike in mlade, za starejše pa njegovo vodstvo ne bo najlažje. Ta napredna oseba lahko z novostmi vznemiri njihov svet in predstave o tem, kaj je prav. Predvsem ko stopi na oblast, bo ljudstvo deležno krize, upam, da le finančne. Skupaj bomo šli skozi težke čase. Če zdržimo, sledi več stabilnosti in jasnosti, postavili se bomo ob bok tehnološko naprednim deželam. Dr. Golob je sposoben družbo popeljati v moderne tehnologije in čas, ki prihaja. Toda to njegovo potiskanje v razvoj lahko Slovenci doživljamo tudi kot grob poseg v tradicijo in znano, ki nam nosi varnost. Predvsem starejši so lahko vznemirjeni zaradi sprememb, mladim pa bo prinesel več pristnega domoljubja in boljše počutje v domovini, s katero se doslej niso istovetili.

V odnosu s karto Slovenije se konjunkcija Merkurja in Sonca mandatarja združi s Saturnom države. Po eni strani je njegova narava sorodna značaju Slovencev, po drugi bo naša država zanj naporen izziv. Da je Kiron Slovenije izpostavljen prek njegove karte, ni spodbudno, zdi se, da bo žrtveno jagnje, ki prinaša katarzo Slovencem.

Ne bo vodil z odločnostjo in notranjo močjo, ampak z vizijo in sposobnostjo povezovanja, sodelovanja, karizmo. S svojo naprednostjo bo kot nalašč za mlade, naporno pa bo za tradicionalne ljudi in starejše. A če zdržimo pritiske, bomo končali v napredni in moderni deželi.