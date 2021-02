Ambicije in poklic za rake

Rak za ascendentom v ovnu je precej čustven, a tudi odločen in hiter pri delu. Da ostane motiviran, mora nenehno reševati izzive, kar je najlažje, če ima svoj posel, dela v mornarici, je porodničar ali zdravnik.



Z ascendentom v biku ima izvrsten smisel za posel in je zelo zaščitniški. Zaslužiti želi, da lahko zagotovi varnost družini. Lahko je lastnik restavracije, graditelj ladij, bančnik, borznik, dela v lepotni industriji ali ima kateri drug posel.



Rak z ascendentom v dvojčkih je spremenljiv, duhovit, čustven, logičen. Zaposliti mora um in kreativno uporabiti domišljijo. Lahko je vzgojitelj v vrtcu, varuška, pisatelj za otroke ali starinar.



Dvojni rak, torej s Soncem in ascendentom v raku, je občutljiv, skrben, čustven, zaskrbljen, ima poudarjeno domišljijo in želi skrbeti za druge ali (drage, stare) predmete. Lahko je kuhar, otroška medicinska sestra, vzgojitelj v vrtcu, kustos ali restavrator.



Tisti z ascendentom v levu je kreativen, občutljiv, skrben, ukazovalen in mora imeti nadzor nad vsem. Dober je kot vodja strežbe, snemalec, vizažist ali učitelj umetnosti.



Rak z ascendentom v devici je kritičen, ostrega uma, zaskrbljen in skrben. Odličen je, če drugim ponuja praktično pomoč in dosega konkretne rezultate. Lahko je morski biolog, zdravnik, zgodovinar, učitelj, stevardesa, konservator ali nutricionist.

Z ascendentom v tehtnici je sočuten, prijazen, toda včasih šibek, umirjen in mora razviti samozavest. Uspešen bo kot frizer, medicinska sestra, vojak, inženir ali če pri svojem delu skrbi za otroke.



Rak z ascendentom v škorpijonu ima veliko čustvene energije in notranje moči. Potrebuje dinamično delo, da razvije svoje potenciale – kot ginekolog, ladjedelec ali rodoslovec.



Tisti z ascendentom v strelcu je previden, entuziastičen, čustveno motiviran. Želi si vznemirjenje, raznolikost pri delu in da lahko pokaže svojo skrbnost. Lahko je rejec psov, turistični vodnik, prevajalec ali učitelj zgodovine.



Rak z ascendentom v kozorogu je ambiciozen in spremenljivega značaja. Doseči želi prestižni položaj in uspeh. Dober je kot živinorejec, okoljevarstvenik, nepremičninski agent ali če dela v svojem poslu.



Z ascendentom v vodnarju je spremenljiv, izviren, lahko ekscentričen, potrebuje nenehni uspeh. Lahko je odličen arhitekt, psihoterapevt ali meteorolog.



Tisti z ascendentom v ribah pa je senzibilen, čustven in intuitiven. Pogosto z nogami ni na tleh in ni prav praktičen. Biti mora bolj odločen v karieri in lahko dela kot svetovalec, domači učitelj, zgodovinar ali v vseh poklicih, ki so kakor koli povezani z vodo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: