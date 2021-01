Ambicije in kariera za bika

So tesno povezani z zemljo, zato je med njimi precej kmetovalcev. FOTO: Maryviolet/Getty Images

V horoskopu se odražajo naše nadarjenosti in močne točke, sposobnosti, ambicije in talenti za določen poklic. Če se boste letos vpisovali v srednjo šolo ali na fakulteto oziroma dvomite o svoji izbrani poklicni poti, si lahko pomagate z zvezdnimi nasveti. Tudi če med našimi predlogi ne najdete poklica, ki bi vam bil všeč, premislite, ali vas zanimajo podobna delovna mesta, povezana z navedenim področjem.Biki z ascendentom v ovnu so trmasti in močni. Pri delu potrebujejo tako varnost kot akcijo, da so zadovoljni. Zanje je odlično timsko delo, lahko so trenerji, bankirji, poslovneži.Dvojni bik obožuje razkošje, dobro družbo in ima poslovni čut. Pomembno mu je, da dobro zasluži in je finančno in čustveno stabilen. Dobro mu gre v hortikulturi, petju, zavarovalništvu, lahko je finančni svetovalec.Bik z dvojčkom je komunikativen in spreten. Potrebuje raznolikost v obstoječi rutini. Lahko je odličen maser, menedžer, natakar, borznik.Bik z rakom je skrben, čustveno močan, iznajdljiv. Pomembno mu je videti zadovoljstvo drugih kot rezultat svojih prizadevanj. Lahko je kmet, zavarovalni agent, varuška, medicinska sestra.Bik z levom ceni kakovost, rad zapravlja, se kaže in je odlična družba, užitkar, ki mora biti čustveno vpleten v kariero. Lahko je masker, umetnik, učitelj, zlatar ali ima svoj posel.Bik z ascendentom v devici je praktičen, kritičen, sistematičen. Pomembni so mu varnost, počasen napredek, predvidljiva, vendar ne dolgočasna rutina. Dober gradbenik, računovodja, kmet, lončar je lahko.Bik s tehtnico je uživaški, razumevajoč, ima dobro oko za lepoto. Ustreza mu delo z ljudmi, ko mora na primer polepšati druge. Slikar ali opremljevalec, cvetličar, kozmetičarka ali modni posel so zanj.Bik s škorpijonom je prizadeven in odločen delavec. Imeti mora občutek smisla v karieri, vedeti, kaj se dogaja. Lahko je bančnik, vinar, detektiv.Če bika spremlja strelec, je to zanesljiv, odprt, entuziastičen delavec, ki išče izzive, po možnosti na prostem. Je odličen živinorejec, univerzitetni predavatelj, dela z živalmi ali v založništvu.Bik-kozorog je praktičen, previden, zanesljiv, ambiciozen, imeti mora občutek smeri in smisla. Lahko je pisarniški delavec, gozdar, glasbenik ali ima svoj posel.Bik-vodnar je kreativen, inovativen, morda tudi trmast. Imeti mora proste roke pri delu, zato je dober steklopihač, znanstvenik, glasbenik, psihoterapevt.Bik z ribjim ascendentom je poln domišljije in ustvarjalen. Potrebuje varnost in opogumljanje. Lahko je dober terapevt, čevljar, novinar, modni urednik, športni novinar.