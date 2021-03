Ambicije in kariera vodnarjev

Z ascendentom v kozorogu je odličen arheolog. FOTO: Apicha Thumvisead/Getty Images

Vodnar z ascendentom v ovnu je neodvisen, izviren, pustolovski, optimističen človek, ki si želi izstopati. Lahko je električar, inženir ali uživa v znanstvenem delu.Ascendent v biku je dobra podlaga za izjemen videz, šarmantnost in trmo. Vodnar s tem podznakom mora najti prilagodljivost in omejiti čustva. Najbolje se znajde v glasbeni industriji, svetu mode in lepote, v cvetličarstvu.Vodnar z ascendentom v dvojčkih je komunikativen, zabaven, norčav. Za uspešno kariero mora postati manj nepredvidljiv. Lahko je optik, astronom, dela v telekomunikacijah.Tisti vodnar, ki ima ascendent v raku, je čustven, skrben, zaščitniški. Naučiti se mora nadzorovati nihanje razpoloženja in se bolj opirati na razum kot čustva. Lahko je meteorolog, dobrodelnež, se ukvarja z nego, ekologijo.Z ascendentom v levu je vodnar lahko ukazovalen. Pri delu si želi zasijati, toda ohraniti razdaljo. Lahko je lučkar, zlatar, dobro mu gre nastopanje pred množico, uspe pa mu, tudi če ima svoj posel.Vodnar s podznakom v devici je živčen in kaže svojo neodvisnost, da bi prikril negotovost. Najti mora miren pristan v življenju in pridobiti samozavest. Odličen je kot konservator, učitelj joge, biolog, matematik ali če opravlja medicinske raziskave.S podznakom v tehtnici je vodnar lep, šarmanten, romantičen človek, ki se mora naučiti uravnotežiti svojo potrebo po samostojnosti in odnosih. Dobro mu gredo od rok notranje opremljanje, moda, filmska industrija in dobrodelnost.Vodnar s podznakom v škorpijonu je domiseln, bister in trmast. Naučiti se mora prepoznati svoje čustvene globine. Dober je kot zdravnik, psiholog, raziskovalec, rodoslovec.Če ima ascendent v strelcu, je komunikativen, optimističen človek. Kljub svoji neodvisnosti se mora tak vodnar naučiti prepoznati potrebe drugih. Izkaže se lahko kot predavatelj o literaturi ali jezikih, strokovnjak za določeno področje, veterinar, založnik, pravnik, strokovnjak za internet in računalniške mreže.Ascendent v kozorogu pomeni, da je logičen, nečustven, ambiciozen in prijazen človek, ki se mora naučiti, da se ne oddalji od bližnjih zaradi kariere. Odličen je kot antropolog, arheolog, znanstvenik, matematik, iznajditelj, poslovnež, samostojni podjetnik.Vodnar s podznakom v vodnarju je logična, neodvisna, zasebna oseba. Naučiti se mora delati z ljudmi. Dobro mu gre od rok delo na televiziji, v letalstvu in pri humanitarnih projektih.Če ima vodnar ascendent v ribah, je kreativen in nadarjen. Razviti mora pogum, da izrazi mnenje in lastna prepričanja. Dober je v ustvarjalnih poklicih, kot fotograf, če dela v filmski industriji ali dobrodelni organizaciji.