Ambicije in kariera v zvezdah za ovne

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Oven s škorpijonsko noto je lahko odličen policist. FOTO: Motortion/Getty Images

Oven z ascendentom v ovnu je pogumen, energičen, entuziastičen in močen. Pri delu potrebuje vznemirjenje, izziv in akcijo, zato je lahko odličen gasilec, vojak, dobro mu gre tudi, če ima samostojen posel ali dela v letalstvu.Oven z bikom je praktičen in zna nadzorovati energijo. Čeprav je zanj pomembna varnost, si želi tudi neodvisnost. Odlično mu gre v svetu elektronike, lahko je znanstvenik, glasbenik, matematik in finančnik.Oven z dvojčki je neumoren, radoveden, a ga spremlja živčna energija. Obožuje raznolikost, gibanje, izzive, intelektualno delo, zato je dober kot mehanik, pri delu v medijih, telekomunikacijah in prodaji.Oven z rakovo noto zna ravnati z mladimi, precej zaščitniške in čustvene energije ima, s katero zna braniti in zdraviti druge. Odlično se lahko izkaže v mornarici, kot mladinski svetovalec, plavalni učitelj, v poklicih, povezanih s hotelirstvom.Oven z levom je direkten, dober organizator, entuziastičen, kreativen in ima veliko energije. Želi se izkazati in imeti nadzor nad situacijo, zato se znajde v vojski, profesionalnem športu, kot slikar, plesalec, oblikovalec.Oven z ascendentom v devici je kritičen, komunikativen, a ga spremlja tudi živčna energija. Zanj je pomembna varnost in da lahko izrazi svoje mnenje. Lahko je literarni agent, raziskovalec, kritik, analitik, psiholog.Oven s tehtnico potrebuje pozornost, naklonjen je razkošju in lepoti, dobro mu gre pri delu z ljudmi. Modna industrija, frizer, kozmetičarka, stevardesa so poklici zanj.Oven s škorpijonom ima veliko čustvene in fizične energije, a stroge zahteve do sebe. Lahko je inženir, psihoanalitik, metalurg, računovodja, dela v mornarici ali policiji.Oven s strelcem je pozitiven, entuziastičen, neodvisen in neumoren. Privlačijo ga raznolikost, fizični in psihični izzivi. Lahko je inštruktor, raziskovalec, publicist, predavatelj ali dela v turizmu.Oven s kozorogom je ambiciozen, neodvisen. Ne boji se izzivov, odgovornosti, potrebuje nadzor. Imeti mora svoj posel, dela na borzi ali v znanosti.Oven z vodnarjem je neodvisen, izviren, dinamičen ter mora delati po svoje. Lahko je elektroinženir, znanstvenik, računalniški programer ...Oven z ribjo noto je prijazen, čustven, občutljiv. Dober je pri delu z ljudmi, a le če ostaja v ozadju. Lahko je negovalec, socialni delavec ali domišljijski pisatelj.