Ambicije in kariera strelcev

Veliko jih izbira poklice, povezane s skrbjo za živali. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Strelec z ascendentom v ovnu je neodvisen, energičen, neumoren. Neutrudljiv je in potrebuje izzive, obvladati mora le svoj brezmejni optimizem. Lahko je gasilec, učitelj jezikov, prevajalec, plesalec ali profesionalni športnik.Strelca z ascendentom v biku pri delu odlikujejo praktičnost, energičnost in strast. Želi si uspeti pri ambicioznih projektih. Dobro se lahko odreže kot arhitekt ali če dela na borzi.Strelec z ascendentom v dvojčkih ima izjemne intelektualne potenciale in hitro predeluje podatke. Naučiti se mora razviti več stanovitnosti. Dobre rezultate bo dosegel kot odvetnik, menedžer ali pri delu v turizmu.Strelec z ascendentom v raku je pogumen, čustven in neodvisen človek, zelo skrben do drugih, ki mora razviti svoj intelektualni potencial. Lahko je oskrbnik živali, dela v hotelirstvu, kadrovnik ali učitelj zgodovine.Strelec z ascendentom v levu je kreativen, entuziastičen, človek s širokimi obzorji, ki se želi pokazati in izkazati v vsaki službi. Lahko je učitelj, ima svoj posel, dela v zabavni industriji, služi denar kot prevajalec.Strelec z ascendentom v devici je kritičen, neumoren, praktičen in radoveden. Pri delu potrebuje intelektualne izzive, neodvisnost in veliko gibanja. Lahko je odličen ekolog, šofer kamiona, novinar ali tiskar.Strelec z ascendentom v tehtnici ima poseben šarm in je vedno dobra družba, njegova pomanjkljivost je le, da je lahko len. Razviti mora entuziazem do dela, pri tem potrebuje jasno smer. Lahko je grafični ali modni oblikovalec ali prodajalec knjig.Strelec z ascendentom v škorpijonu je energičen in optimističen, pri delu pa mora imeti izzive in izraziti svojo osebnost. Lahko je odvetnik, biolog, mornar ali mehanik.Strelec z ascendentom v strelcu, torej dvojni strelec, je pozitiven, pretirano optimističen in studiozen človek. Naučiti se mora biti bolj previden. Uspešen je v profesionalnem športu, kot jezikovni učitelj, geograf, v pravu, turizmu.Strelec z ascendentom v kozorogu pogosto menja mnenje in pogled – od optimizma k pesimizmu. V službi potrebuje izzive, izbira si premišljene cilje. Zanj sta primerna urbanizem, kmetovanje, lahko je arhitekt, rejec psov, knjižničar, učitelj.Strelec z ascendentom v vodnarju je zelo neodvisen, rad ima svobodo, je izviren in bister. Nadzorovati mora svojo ekscentričnost in razviti več discipline. Lahko je raziskovalec, znanstvenik, novinar ali dela v letalstvu.Strelec z ascendentom v ribah je duhoven, prijazen, a pogosto drugi preveč vplivajo nanj. Razviti mora praktičnost in postati bolj previden. Lahko je veterinar, kamerman, kadrovnik, dobrodelnež.