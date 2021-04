Ambicije in kariera rib

Med njimi najdemo veliko mornarjev. FOTO: Robertbreitpaul/Getty Images

Ribe z ascendentom v ovnu predstavljajo skrbnega sanjača, ki zna biti hkrati malce trd in robusten. Izražati mora svojo fizično energijo in čustva. Lahko dela s pomoči potrebnimi, težavnimi najstniki, računalniki, na televiziji.Tiste z ascendentom v biku kažejo intuitivnega, praktičnega, kreativnega človeka, ki obožuje razkošje. Potrebujejo varnost, v karieri morajo izražati sebe. Primerno je, da imajo svoj posel, so restavratorji, delajo na področju nege, modne industrije, glasbe.Z ascendentom v dvojčkih so radovedni, včasih zavajajoči in bistri ljudje. Pri delu iščejo raznolikost, čustveno morajo biti vpleteni v svoje obveznosti in predstavljati jim morajo intelektualni izziv. Zanje so primerni mediji, lahko so detektivi, raziskovalci, pisatelji, znanstveniki.Ribe z ascendentom v raku so občutljive, skrbne in hitro menjajo razpoloženje. Pomagati želijo drugim, jih učiti skrbeti zase. Lahko so medicinske sestre, trgovci, delajo v mornarici.Z ascendentom v levu predstavlja kreativne, občutljive, intuitivne, a tudi nastopaške ljudi. Najti morajo mesto za kreativnost v karieri kot fotografi, vizažisti, plesalci, učitelji umetnosti, pri delu v filmski industriji, gledališču.Tiste z ascendentom v devici so praktične, intuitivne, občutljive, dlakocepske, kritične in potrebujejo službo, v kateri kombinirajo intuicijo in analitične sposobnosti. Lahko so nutricionisti, novinarji, oglaševalci, delajo na televiziji.Ribe z ascendentom v tehtnici imajo šibko konstitucijo. Najti morajo smer, kamor gredo. Dobre so kot model, zlatar, pri izdelavi in prodaji pohištva.Z ascendentom v škorpijonu so čustvene, intuitivne, skrivnostne. V službi želijo sprostiti čustveno energijo in trdo delati. Lahko so vinarji, mehaniki, mornarji, psihoterapevti.Tiste z ascendentom v strelcu so čustvene, odprte s smislom za humor. Naučiti se morajo premagati čustva in biti pozitivne. Dobre so pri poučevanju, izvozu, kot geografi, kartografi, v zabavni industriji.Ribe z ascendentom v kozorogu so praktične, občutljive, ambiciozne, a ne dovolj samozavestne. Pri delu ne želijo izgubiti svoje senzibilnosti pod bremeni odgovornosti. Lahko so gradbeniki, krajinski arhitekti, vodovodni inštalaterji, geologi.Tiste z ascendentom v vodnarju so izvirni, včasih nataknjeni, inovativni ljudje z bujno domišljijo. Zavedati se morajo svojih talentov. Zanje je primerno kreativno ali znanstveno delo z veliko domišljije, izvirnosti, neodvisnosti. Lahko so ilustratorji, raziskovalci, delajo v laboratoriju, programirajo računalniške igrice.Z ascendentom v ribah so kreativne, občutljive, razumevajoče. Razviti morajo disciplino in občutek za red. So dobri duhovniki, fotografi, igralci, najdejo se v oblikovanju, negi.