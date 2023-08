Alkimija diha pomaga

Tehniko dvostopenjskega dihanja skozi usta je zasnoval David Elliott, predstavil mu jo je Tim Heath, mistik iz Sedone v Arizoni. Polurna seansa dihanja je bila nekaj najmočnejšega, kar je doživel, tako jo je prevzel kot način povezovanja z duhom, ki deluje, že če vztrajaš vsaj sedem minut dnevno.

Dihanje je močan način, da se odpreš, očistiš energijo in dosežeš duha, saj prinašaš energijo življenjske sile v telo s povečanim vnosom kisika. Ta telo alkalizira, sprožijo se endorfini, sprostimo se, blokade se topijo, odpre se srce in steče proces celjenja.

Meditacija pomaga

Meditacija pomaga naši zavesti, da pride v telo, kjer so strahovi, žalost in krivda. Vse meditacije so namenjene umirjanju uma, a če druge zahtevajo, da si pri miru, se pri tej dihalni tehniki usmerjamo na tisto, kar pride na plan – na prizor ali spomin iz narave. Ko pozornost steče tja, imamo več možnosti, da se umirimo. Vmes se lahko premikamo, popraskamo, zakašljamo, kar se tudi dogaja, ko um poskuša zadržati nadzor. Vendar je meditacija z dihanjem v stalnem ritmu dveh zaporednih hitrih vdihov in enega izdiha skozi usta le orodje, da pridemo do bistva – samoljubezni. Živimo namreč v pomanjkanju te, a se tega ne zavedamo, saj jo nadomeščamo z obrambnimi mehanizmi. Toda ko ob dihanju nežno povabimo v srce toplino in svetlobo, se hitro nekaj spremeni. Pojavijo se lahko mravljinci, drhtenje, občutek milosti …

Že sedem minut na dan izvajanja tehnike je dovolj. FOTO: Nanci Santos, Getty Images

S to metodo lahko vplivamo na možgane, utišamo um, doživimo globok občutek sprostitve, sprožimo samozdravljenje, nagovarjamo podzavest, si višamo energijsko vibracijo in širimo zavest. Že to, da si vsak dan vzamemo čas za meditacijo dihanja, ki spodbuja celjenje, je pomemben del samoljubezni, ki nam pomaga priti do jasnosti, intuicije, ustvarjalnosti, hvaležnosti. Ob tem lahko marsikaj pride na plan, npr. da smo preveč v vlogi žrtve, zaradi česar dobivamo še več situacij, ki nam to odslikavajo.

Sprejemamo svoje občutke

Namen celjenja ni, da postanemo popolni in nikoli več ne čutimo negativnih čustev. Izboljšujemo si kakovost življenja, tako, da sprejemamo svoje občutke. Zato je to tehnika za vse življenje, kajti nikoli se ne zacelimo do konca, vedno znova se prilagajamo spreminjajočim se okoliščinam. Lahko se prilagodimo nanje ali se umaknemo, da ne čutimo negativnih čustev. Toda ujeto čustvo se odrazi kot bolezen.

Kronične težave vzdržujemo s svojo lastno močjo, in če se zavestno ne premaknemo tako globoko, da nekaj spremenimo, bomo slej ko prej ujeti v nekaj podobnega. Metoda celjenja nam pomaga ustvariti svojo pot, spustiti nadzor v glavi ter prepričanja. Življenjska nihanja ostajajo, a so manj uničevalna, saj se naučimo živeti z njimi in ne padamo več na dno.