Ali veste dovolj o svojem astrološkem elementu?

Ognjena znamenja (oven, lev, strelec)

Glede na to, da ima zodiak 12 znamenj, vsak element vlada trem; vendar je način izražanja elementa odvisen od znamenja.

Zemeljska znamenja (bik, devica, kozorog)

V astrologiji poznamo štiri elemente: ogenj, zemlja, zrak in voda. Vsak od njih ima energijo jin (ženski) in jang (moški), toda kot vse v tej starodavni praksi je tudi ta uravnoteženost bistvenega pomena za naše fizično in duhovno počutje. Glede na to, da ima zodiak 12 znamenj, vsak element vlada trem znamenjem; vendar je način izražanja elementa odvisen od znamenja. Zemlja in voda sta ženska, saj sta navadno bolj negovalna in čutna. Ogenj in zrak sta moška, saj raje komunicirata in ukrepata.Pri branju svojih lastnosti naj imajo ti štirje elementi prednostno nalogo. S tem lahko bolje določite osebnost in splošni življenjski pristop osebe.Za razumevanje svojega znamenja je pomembno, da upoštevamo tudi svoj element, saj so njegove lastnosti neposredno povezane z lastnostmi znamenj. Zato bomo tokrat pogledali, kaj ti štirje elementi pomenijo v astrologiji in kako obravnavajo ljubezen, denar, zdravje in splošno ravnovesje.Ogenj je simbol stvarjenja, energije in strasti. Po mnenju mnogih mistikov je prvi element, ki se je rodil ob nastanku vesolja. Vlada ovnu, levu in strelcu; od tod njihova strastna narava in pretirano navdušenje. Ognjena znamenja so pogumna, zagnana, samozavestna, goreči in dobri vodje.Energija ognja je dinamična, aktivna in nemirna, ogenj je tudi element jang. Ti ljudje so impulzivni, strastni in potencialno temperamentni.V ljubezni so to strastni ljubimci in bodo zelo vztrajni in morda celo naporni pri lovu na svoj predmet poželenja. Toda divji plamen gori bolj kratkotrajno, kar precej velja tudi za ta znamenja, zato je zanje pomembno, da si vzamejo čas v ljubezni, da ne bodo prehitro dogoreli.Kar se tiče financ, zaupajo svojemu občutku. Če zagledajo nekaj, česar si želijo, poskrbijo, da to tudi dobijo. Ti ljudje po navadi znajo dobro z denarjem, čeprav lahko na plan pokuka njihova impulzivna narava, ko gredo po nakupih.Hkrati imajo ogromno energije in potrebujejo veliko telesne aktivnosti, gibanja, spontanosti in raznolikosti. Zelo so tekmovalni, zato jim je šport blizu, a so hkrati tudi nestrpni.Nagibajo se k temu, da se resnično preveč zaženejo in prevzamejo na svoja pleča veliko projektov. Morda bodo morali zmanjšati količino projektov, ki se jim posvečajo naenkrat, paziti na prerazporeditev ali preobremenjevanje ali celo na to, da popijejo preveč kofeina.Zemlja je simbol obilja, stabilnosti in trdnosti. Letni čas, ki naj bi bil najmočneje povezan z njo, je presenetljivo zima. Vlada biku, devici in kozorogu, kar nam pomaga razložiti njihovo prirojeno vztrajnost in praktični um. Zemeljska znamenja so počasna, trdna, neomajna, trdo delajo, so odgovorna in praktična pa tudi konservativna in uravnovešena.Zemeljska energija je zelo fizična, oprijemljiva in čutna. Skupaj z vodnimi znamenji izžarevajo žensko jin energijo. Pogosto jim rečejo, da so zadrgnjeni ali počasni, a to ni nujno res. Preprosto imajo radi trdna tla pod nogami in so najbolj zanesljiva, prizemljena skupina znamenj.So tudi zelo zanesljivi ljubimci, privlači pa jih tisto, kar zaznavajo s svojimi čuti, kar pomeni, da so jim zunanji, fizični znaki zelo pomembni. Zato potrebujejo fizično privlačnost pa tudi skupne vrednote.Ta znamenja imajo rada lepe stvari in to jim daje nekoliko materialistično plat. A čeprav se bodo razvajali z luksuzom, bodo dobri tudi pri načrtovanju, varčevanju in financiranju. O vsem dolgoročno dobro premislijo in pregledajo donosnost naložbe.Zanje je zelo pomembna rutina. Dobro se znajdejo v določenih urnikih, večerni rutini, spanju ob istem času, zelo radi imajo kakovostno posteljo in vzmetnico. Fizično je zanje najbolje, če najdejo trening ali dva, ki jim resnično ustrezata, in se tega držijo. Všeč so jim dejavnosti, pri katerih je mogoče slediti napredku, na primer joga, tek ali dvigovanje uteži.Zemeljska znamenja se bolj kot druga pogosto zataknejo v slabih vzorcih in vedenjih. Pri tem jim lahko pomagajo rutina in struktura pa tudi sodelovanje pri različnih dejavnostih, da ne zapadejo v lenobo ali stagnirajo.: Zračna in vodna znamenja