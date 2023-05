Ali se sabotirate ali žrtvujete? Ne upirajte se dogodkom, ki se vam dogajajo

Pogosto se ne zavedamo, da naše misli, čustva, dejanja ustvarjajo naš svet, da nismo zgolj nemočna žrtev v njem, ampak dejavni kreatorji z močjo lastnih odločitev in spreminjanja svojega življenja. Ker sveta in sebe ne vidimo na tak način, smo lahko sami sebi najhujši sovražnik. Pogrezamo se vedno globlje v nesrečo, bolezen, negativnost, ne da bi pomislili na to, da si težke izkušnje pravzaprav ustvarjamo sami. Odgovorite si na nekaj vprašanj ameriške intuitivne gurujke Penney Peirce in ugotovite, na katerih področjih sami sebi onemogočate srečo.

Ko se boste zavedli, da to počnete, boste namreč lahko spremenili svoj način delovanja. Ali negativno govorite o sebi in svojem življenju? Kdaj in kako? Česa se vam trenutno ne zdi mogoče doseči? Čemu, kar se vam trenutno dogaja, se upirate? Katerim negativnim scenarijem v prihodnosti se želite izogniti za vsako ceno? Kako opravičujete, da stojite na mestu in ne napredujete k svojim ciljem? Se vam zdi, da se žrtvujete za druge? Na katerih področjih odlašate in zakaj? Na katerih področjih si ne priznate, da nekaj želite? Katere izgovore iščete, da nočete biti z drugimi ljudmi? Ko si odgovorite, preglejte svoje odgovore, ki vam bodo pokazali, kje ste stopili s prave poti in dovolili, da vam vladajo nezavedni vzorci in strahovi. Določite, kaj boste spremenili, da boste srečnejši.