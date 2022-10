Ali pretekla življenja res obstajajo? Teh sedem lastnosti kaže, da se je vaša duša večkrat reinkarnirala

Ljudje s starimi dušami so običajno najbolj uravnotežena bitja na celem svetu. Sposobni so videti stvari takšne, kot so, in imajo visoko stopnjo zrelosti. Nekateri celo verjamejo, da so bili reinkarnirani v drugo življenje, samo da bi nadaljevali svoje nedokončane posle in kar koli drugega, kar so izkusili v prejšnjem življenju. Ne glede na to, ali ste se reinkarnirali ali pa imate precej dobro razumevanje sveta okoli sebe, obstaja možnost, da ste tudi vi ena od teh starih duš.

Tukaj je nekaj lastnosti osebnosti stare duše, kot jih navaja portal higherperspectives.com in s katerimi se lahko primerjate in ugotovite, ali tavate po zemlji veliko dlje, kot ste pričakovali.

Neverjetna intuicija

Imate najboljši čustveni instinkt, ko gre za ravnanje s svetom okoli vas. Tako ste naravnani na to, kar je prav, da vam je težko storiti nekaj, kar je narobe. Sposobni ste prepoznati znake, izraze na obrazu in lahko sočustvujete s skoraj vsemi. Ljudje težko skrijejo svoja čustva pred vami, vi pa dobro veste, kaj morate reči ali narediti zanje.

Zavedanje

Stare duše so ena izmed najbolj zavestnih bitij na svetu. Odprti ste za vse možnosti v vesolju in se popolnoma zavedate, kaj se dogaja. Prisluhnete krikom zemlje, zmorete začutiti surova čustva ljudi in sprejmete stvari, ki jih nikoli ne boste mogli spremeniti.

Veste, kako pritegniti druge

Stare duše zelo dobro razumejo zakon privlačnosti. Tako je veliko lažje dobiti želene stvari, saj ljudi privlačite kot magnet, čeprav včasih dvomite o njihovih razlogih. V vsakem primeru jim ponudite priložnost, da vidijo, kdo ste. Pogosto sami sebe presenetite, kako preprosto pritegnete druge.

Čas vam ni pomemben

Čas je za stare duše nepomemben, preprosto zato, ker so že v preteklih življenjih preživele dovolj časa. Veste, da imate več kot dovolj časa, da počnete stvari, ki jih želite, hodite v svojem tempu in dosegate cilje na svoj način. Čas nima nobene zveze z vašim dnevnim redom.

Lahko prenesete izpodrivanje

Čeprav stare duše ne marajo posebej, da so izrinjene, se s tem še vedno spopadajo brez truda in z milostjo. Razumejo, da ne rabijo biti vedno prisotne Včasih se vam morda celo zdi, da ste se rodili v napačni kulturi, družini ali telesu. Stare duše imajo včasih konflikte s svojim novim življenjem preprosto zaradi tega, kako razseljene se počutijo v svetu.

Prikličete lahko prejšnja življenja

Včasih se znajdete v sanjarjenju o tem, kar se zdi kot življenje nekoga drugega. Stare duše si ne morejo pomagati, da se ne bi počutile, kot da se ves čas spominjajo preteklih izkušenj, beležijo ljudi, ki so jih nekoč že videle, kraje, kjer so bile, ali se celo spominjajo, kje so umrle pred svojim trenutnim obstojem.

Lahko prenesete veliko bolečine

Ker so stare duše že izkusile številne življenjske stiske, jih obup, žalost in druga grozna čustva ne ovirajo več kot nekoč. Čeprav seveda občutite hudo bolečino, si vseeno ne morete pomagati, da ne bi ugotovili, da ne morete storiti ničesar več, da bi rešili situacijo, kot da jo opustite, da bi bili znova srečni.