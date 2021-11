Aktualne modrosti in sporočila

Prva knjiga v seriji je izšla že 1993., a se zdi, da je zgodba, v kateri protagonist odpotuje v Peru, da bi našel skrivnostni rokopis, ki razkriva življenjska spoznanja, še kako aktualna. Na pot se mu postavijo profesorji in duhovniki, ki se želijo polastiti knjige ter preprečiti širjenje naukov, ki učijo, kako se povezujemo z drugimi, sledimo svojim sanjam … Z vsebino se lahko poistovetimo, saj vsi iščemo več izpolnjenosti in ne želimo vztrajati v ničemer, kar nas spravi na dno. To nenehno iskanje pa se skriva za odnosom »jaz bom prvi«, ki je zaznamoval minula stoletja in vplival na družbo.

»Od industrijske revolucije, posebno po drugi svetovni vojni, smo priča ogromni gospodarski rasti. Zato so pokrite potrebe po hrani in zavetju za večino držav na Zemlji. A kapitalizem želi, da želimo več, da je pravica vsakega imeti več. Toda ko ima večina ljudi to mentaliteto, mora nekdo plačati ceno zanjo. In kdo je to? Narava. In kdo še? Mi,« razmišlja James Redfield, avtor knjige, o času, v katerem živimo. Zato se v koronskem času zamislite, kako živite. Ste povezani s seboj in naravo? Ustavite se in poiščite rešitve. Kriza, v kateri smo, je odlična priložnost za to, da se od prizadevanja za svoje dobro obrnemo k širšemu dobremu za vse. Prav mentaliteta, da postavljamo sebe na prvo mesto, je spodbudila izrabljanje naravnih virov na planetu.

Četrto celestinsko spoznanje razkriva, da bo človeštvo sčasoma videlo vesolje kot skupek dinamične energije, ki se odziva na naša pričakovanja. Opazili bomo, da smo se ločili od vira energije, zaradi česar smo negotovi in v stanju pomanjkanja. To je razlog, da pridobivamo energijo na edini način, ki ga poznamo, s krajo drugim ljudem, tekmovalnostjo in spori. Redfield meni, da je zdaj odlična priložnost, da vse to presežemo.

Zdaj je odlična priložnost, da se od prizadevanja za svoje dobro obrnemo k širšemu dobremu za vse. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

In kako lahko premagamo strah? Sedmo spoznanje pravi, da moramo čim prej spustiti strašljive prizore. Zamenjamo jih lahko s pozitivnimi rezultati. Če se izmojstrimo v tem, se črni scenariji ne bodo več pojavljali in osredotočeni bomo na pozitivno, svetuje. Strah zdaj spodbujajo spremembe, saj je naš stari način življenja prekinjen. A skupaj lahko oblikujemo novo realnost. Čas, ideje, sočutje, domišljija, izumi, kreativnost lahko preženejo strah. V skrajnih okoliščinah lahko spoznamo, kako pogumni smo. Če se povezujemo z drugimi zavestno, iz vsakega potegnemo najboljše, ne da bi ga želeli nadvladati. Če pri tem vztrajamo, se bo sčasoma vse človeštvo naravnalo enako. Predstavljajte si, kako se bo tedaj dvignila energijska raven vseh in kako bomo napredovali, še razmišlja.