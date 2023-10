Aktivni, pionirji in vampirji

Zdravilci opažajo, da so težave ljudi pogosto povezane z njihovim fizičnim, čustvenim ali mentalnim delovanjem. Enaki vzorci sprožajo enake blokade. Večina ljudi je kombinacija osebnostnih tipov, povezanih s sedmimi telesnimi energijskimi centri.

Prva ali korenska čakra je povezana z egom in konkretnimi cilji, zato so ljudje, ki delujejo predvsem s to čakro, pogosto uspešni in redno telovadijo. Lahko so premožni, usmerjeni na finančno področje, spolno zelo aktivni, značajsko vzvišeni in sebični. Težava je v njihovi neredni prehrani in alkoholu, pogosto podlegajo sindromu izgorelosti, se srečujejo s spolnimi težavami in nevarnostjo infarkta. Rešitev je, da se preusmerijo na višje, duhovne cilje in niso več ujeti samo v materialni svet.

Drugo energijsko središče, tik pod popkom, je povezano z odnosi. Ljudje, ki delujejo pretežno s tem tipom energije, so precej osredotočeni nase in egoistični. Ena od njihovih značilnosti je tudi energijski vampirizem. Pogosto delajo kot zdravniki, pravniki, učitelji, politiki. Težava je v tem, da ne prevzemajo krivde za svoja dejanja in so pogosto jezni v sebi, kar prenašajo na druge. Zlahka lažejo sebi in drugim, notranje so nesamozavestni.

V glavnem gre za elitiste z avtoritarno držo in željo po moči in nadzoru, zato kradejo energijo drugim kot vampirji, saj se tako počutijo močne. Pogosto zadržujejo v telesu preveč strupov, s čimer so povezane bolezni. Težko jim je svetovati in pomagati, saj vedno sami vse najbolje vedo.