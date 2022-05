Afriški horoskop je resnično nekaj posebnega: poiščite svoj znak in preverite, kaj pove o vas

Ste že slišali za afriški horoskop? Velja za enega najbolj posebnih, zelo zanimiv pa je tudi način, kako je nastal. Šamani iz afriških plemen so namreč naključno metali živalske kosti, te pa so oblikovale črte in puščice, ki so postale simboli afriške astrologije. Njihova posebnost je, da prihajajo iz vsakdanjega okolja.

Predstavljamo vam dvanajst simbolov afriške astrologije. Poiščite svojega in odkrijte, kaj pove o vas.

Baobab, od 4. januarja do 3. februarja

Rojeni v tem znamenju kažejo poštenost, liberalizem in skrb. Imajo oster um, a včasih padejo v tesnobo lastnega uma. So pametni in občutljivi, zato uživajo položaje moči in prestiža. Takšni ljudje ne dovolijo, da bi jim negativnost drugih ljudi škodovala.

Bogastvo jantarja in srebra, od 4. februarja do 5. marca

Ljudje, rojeni v tem znamenju, so inteligentni in modri, včasih pa jezni na vse ljudi okoli sebe. In to še ni vse – včasih se spremenijo v prave upornike. Vendar pa je njihova prednost v tem, da so neverjetno močni posamezniki, ki lahko prenesejo skušnjave vseh vrst.

Družina, od 6. marca do 4. aprila

Ljudje, rojeni v znamenju družine, so običajno topli in prijazni, vendar se zares odprejo le ljudem, ki so jim blizu. Dobri so predvsem na enem področju življenja – ne glede na to, ali gre za osebno ali poklicno življenje. Vse lahko spravijo v ravnovesje, vendar bo del njih vedno uspešnejši od drugega.

Svet ljubezni, od 5. aprila do 4. maja

Ljudje, rojeni pod tem znamenjem, so izjemno družabni in zlahka sklepajo prijateljstva – so topli in nežni, znajo pa biti tudi malo »drugačni«. Pogosto bežijo pred težavami – namesto da bi se z njimi soočili – in to jih lahko spravi v dodatne težave. Če ste rojeni v tem znamenju, bodite previdni, ko gre za ljudi, ki vam delujejo zelo zvesto – morda so prav oni tisti, ki za vašim hrbtom kujejo peklenski načrt.

Trg, od 5. maja do 4. junija

Ljudje, rojeni pod tem znamenjem, bodo v življenju naleteli mir in harmonijo, pa tudi na težave in brutalnost. Torej, takšni ljudje kažejo neverjetno dvojnost – čeprav so lahko na prvi pogled izjemno težki, so lahko v sebi neverjetno mehki in to jih dela edinstvene. Kljub svoji naravi so ljubitelji miru in dobre volje.

Prednik, od 5. junija do 4. julija

Ti ljudje so lahko egocentrični, pogosto pa se tega ne zavedajo. Ne samo to, pogosto lahko postanejo arogantni in nesramni – če njihova pozitivna energija ni usmerjena na pravi način. Lahko pa so pametni in duhoviti, vendar jih ljudje pogosto vidijo drugače. Če ste rojeni v tem znamenju, bodite nekoliko nežnejši do svoje okolice. Konec koncev svet ni tako slab.

Sodnik, od 5. julija do 4. avgusta

Sodnik je najstabilnejše znamenje afriške astrologije. Ljudje, rojeni v znamenju sodnika, se v življenju zelo hitro odločajo in se ne bojijo soočenja z resničnostjo življenja. Ne živijo pod napačnimi predpostavkami o tem, kaj je prav in kaj narobe, ampak živijo v sedanjosti. Ne gradijo gradov v oblakih, ampak živijo svoje življenje.

Voz, od 5. avgusta do 3. septembra

Ti ljudje imajo neverjetno energijo, a so v življenju lahko zelo nestabilni. Lahko sprejmejo impulzivne odločitve in jih nato obžalujejo – niso vedno zanesljivi za delo, vendar bodo za svoje prijatelje naredili vse. Vendar pa je treba to neverjetno energijo dobro usmeriti in jo uporabiti v pravih okoliščinah.

Popotnik, od 4. septembra do 3. oktobra

Popotniki so zapletena bitja, ki jih večina ne razume. Vodi jih lastna intuicija in se nikoli ne zanašajo na druge. So nekoliko osamljeni in zato se težko prilagajajo novemu okolju. Radi ostanejo zvesti sami sebi, če želijo, so odlična družba.

Obzorje, od 4. oktobra do 3. novembra

To so pogumni in zelo močni ljudje. Medtem ko večina ljudi pogosto potuje po svoji začrtani poti, gredo ti ljudje temu upirajo in ​​počnejo, kar jim srce poželi. So nekoliko ekscentrični, zato niso idealna izbira za življenjskega sopotnika, vendar pa bodo ostali z vami ne glede na okoliščine.

Otrok sveta, od 4. novembra do 3. decembra

Ti ljudje se včasih umaknejo in ne želijo pritegniti pozornosti. Ne rodijo se z najboljšo srečo v življenju, in včasih tudi takrat, ko se že zdi, da so srečni, končajo v slabi družbi. So pa to zelo pridni ljudje, ki se s svojim trudom hitro povzpnejo po lestvici. V poklicnem življenju so odlični, na zasebnem pa se morajo veliko bolj truditi.

Žetev in kašča, od 4. decembra do 3. januarja

Ljudje, rojeni v tem znamenju, so vedno pripravljeni delati na svojem življenju – častijo obilje, kar pomeni, da se bodo zelo potrudili, da bi dosegli svoje cilje. Vendar pa morajo občasno prebuditi tudi svojo zabavno stran. Konec koncev življenje ni tako slabo.