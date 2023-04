7 dni, 7 duhovnih zakonov

Prepričani smo, da moramo za uspeh trdo delati, vztrajati in biti ambiciozni. Borimo se, trudimo in predajamo, da dosežemo cilje, pogosto za ceno popolne izčrpanosti in porušenega ravnovesja. Guru Deepak Chopra pravi, da tak pogled ni niti nujen niti zaželen. V duhovnem svetu namreč zlahka ustvarimo, kar si želimo.

Vaje čez teden

Nedelja, pravi, je dan čistega potenciala. Tedaj si vzemite čas za tišino. Samo bivajte. Dvakrat na dan 30 minut meditirajte. Tiho opazujte inteligentno zavest v vsaki živi stvari. Vadite opuščanje sodb in kritičnosti.

V ponedeljek vadite zakon dajanja. Podarite darilo vsakemu, ki ga srečate – kompliment, piškot, cvetlico. Svoja darila prejemajte s hvaležnostjo. Naj obilje kroži s prejemanjem in dajanjem pozornosti, hvaležnosti, skrbnosti in ljubezni.

Torek je dan za zakon karme. Vsako dejanje sproži energijo, ki se nam vrne. Če izbirate dejanja, ki drugim prinašajo srečo in uspeh, si zagotovite povratni pretok sreče in uspeha.

V sredo usvojite zakon najmanjšega napora. Sprejmite ljudi, situacije in dogodke. Prevzemite odgovornost za vsako situacijo in vse dogodke, ki jih vidite kot problem. Odrecite se potrebi, da zagovarjate svoje mnenje.

V četrtek je čas za zakon namere in želje. Vsaka namera in želja vsebujeta tudi mehanizme za izpolnitev. Naredite si seznam želja. Zaupajte, da ko se stvari ne odvijajo po vašem načrtu, obstaja dober razlog za to.

Petek naj bo dan navezanosti. Dovolite sebi in drugim, da ste, kdor v resnici ste. Ne vsiljujte jim rešitev – naj se rešitve težav pojavijo same od sebe. Negotovost je ključna na poti do svobode.

V soboto vadite zakon darme. Bodite v stiku s svojim višjim jazom. Odkrijte svoje talente. Vprašajte se, kako lahko najbolje služite človeštvu. Če uporabljamo svoje talente in služimo drugim, se nam namreč odpirajo vrata zadovoljstva in obilja.