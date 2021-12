60 afirmacij za vsak dan

Saj veste, da naše misli spreminjajo našo realnost. To tudi pomeni, da vse, kar ponavljamo, postane prepričanje in zavedanje. Najbolj uporabne so takrat, kadar nam je posebno težko najti tiste dobre lastnosti, na katere smo ponosni, kadar nam je težko verjeti, da smo dovolj dobri, ali pa kadar nam preprosto nič ne gre tako, kot si želimo.

Pozitivne afirmacije naj postanejo redna praksa, če potrebujete malo dodatne dnevne spodbude. Najbolje pri tem je, da so brezplačne in povsem prilagodljive. Marsikdo pravi, da ne ve, kje začeti, zato smo jih zbrali dovolj, da zapolnijo vaše opomnike na telefonu, notesnike z dnevnimi načrti in celo samolepilne lističe na ogledalu.

Lahko pa si svoje najljubše preprosto zapomnite in jih recitirate (tiho ali glasno) v času negotovosti. Povabite v svoje življenje sprejemanje, obilje, prijaznost do sebe in do drugih. Bodite odprti za vse, kar se vam zgodi, in za vse, kar vam življenje ponuja. Tudi slabe stvari, ki se vam zgodijo, vas lahko popeljejo na pot proti izboljšanju samega sebe. Vse je odvisno od vaše perspektive.

1. Kadar prosim za pomoč, izkazujem samospoštovanje in samozavedanje.

2. Če svoje mnenje spremenim, s tem izkazujem moč, ne šibkosti.

3. Vsako mojo odločitev podpirajo moje izkušnje.

4. Spodbujam in podpiram tako druge kot sebe.

5. Samo jaz poznam resnico o tem, kdo sem.

6. Imam dovoljenje, da zahtevam, kar hočem in kar potrebujem.

7. Imam dovoljenje, da se počutim dobro.

8. Sposoben sem uravnotežiti trud in lahkotno doseganje ciljev v svojem življenju.

9. Takšen, kot sem, sem popoln, in drugi me pri tem podpirajo.

10. Zadovoljen sem in brez bolečin.

11. Opravljam delo, ki je zame dobro.

12. Dober sem in postajam vse boljši.

13. Rastem in sledim svojemu tempu.

14. Tisti, ki me imajo radi, me podpirajo.

15. Jaz sem odgovoren za to, kako se počutim, in odločam se, da se bom počutil srečnega.

16. Poslušam in sem odprt za sporočila, ki mi jih danes ponuja vesolje.

17. Jaz sem ljubljen in vreden ljubezni.

18. Sem več, kot mi narekujejo okoliščine.

19. Odprt sem za zdravljenje.

20. Optimističen sem, ker je danes nov dan.

21. Sem miren in izpolnjen.

22. Dokazujem, kdo sem in kaj si zaslužim.

23. Odgovoren sem zase in pri tem začenjam.

24. Varen sem, obkrožen z ljubeznijo in podporo.

25. Še vedno se učim, zato je povsem sprejemljivo delati napake.

26. Razumem se in moja perspektiva je pomembna.

27. Cenjen sem in v pomoč drugim.

28. Dobro sem spočit in navdušen nad dnevom, ki prihaja.

29. Vreden sem, da vlagam vase.

30. Spadam sem, kjer sem, in si zaslužim, da zavzemam to mesto.

31. Vdihnem zdravljenje, izdihnem boleče stvari, ki bremenijo moje srce.

32. Vdihnem zaupanje, izdihnem dvom.

33. Lahko imam mehko srce in trdne meje.

34. Lahko nadzorujem, kako se odzovem na stvari, s katerimi se soočam.

35. Lahko imam dva nasprotna občutka hkrati, kar pomeni, da predelujem.

36. Pozdravljam svoje dobre lastnosti in dobre lastnosti drugih.

37. Zaslužim si, da so moji pogoji izpolnjeni.

38. Zaslužim si informacije in trenutke tišine.

39. Zaslužim si samospoštovanje.

40. Vse delam z ljubeznijo.

41. Ni se mi treba zadrževati v temačnosti, lahko najdem pomoč.

42. Ne pretvarjam se, da sem kdor koli ali kar koli drugega kot to, kar sem.

43. Ne hitim skozi življenje, hitrost umirjam s tišino.

44. Moje napake so priložnost za rast.

45. V popolnosti sprejemam spremembe in se dvigam na raven nove priložnosti, ki jo te ponujajo.

46. Pozdravljam vprašanja v svojem srcu in odgovore, ki pridejo ob pravem času.

47. Rastem svojim interesom in zanimanjem naproti, kot rastlina, ki sega k soncu.

48. Prišel sem dlje, kot bi si mislil, da je mogoče, in se ob tem učim.

49. Imam vse, kar potrebujem za uspeh.

50. Sem del skupnosti z drugimi in drugi so del moje skupnosti.

51. V svoje življenje vabim umetnost in glasbo.

52. Spuščam stvari, ki so predaleč in jih ne morem doseči.

53. Veselim se jutrišnjega dne in vsega, kar prinaša.

54. Sebe hranim z dobro hrano in s prijaznimi besedami.

55. Hvaležen sem za vse, kar imam, in vse, kar bom še prejel.

56. Spoštujem cikle letnih časov in vse, kar prinašajo.

57. Dovoljujem si, da se razvijam.

58. Moje telo je lepo v trenutni obliki.

59. Moja čustva zaslužijo, da jih občutim in jim dam ime.

60. Ko spuščam stvari iz svojega življenja, dajem prostor novim, da vstopijo.