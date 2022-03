5. marec je dan čudežev: astrologi razkrivajo, kakšen učinek bo imel na vsakogar izmed nas

Le enkrat na leto se zgodi dan, ki ga astrologi definirajo kot 'dan čudežev', letos pa bo to začetek marca. Konjunkcija Jupitra in Sonca se bo zgodila 5. marca. Jupiter spremeni svoje znamenje vsakih 12 do 13 mesecev, vsako leto pa se sreča s Soncem v drugem znamenju. Letos bo Jupiter v Ribah.

Ribe so znak domišljije, premikanja meja, umetnosti, sočutja, označujejo sanje in zdravljenje. Astrologi čudež v tem smislu opredeljujejo kot nenadno in dobrodošlo spremembo dojemanja, ki nas iz strahu pripelje do ljubezni.

Jupiter prinaša srečo, avanturo, željo po tveganju, Sonce pa moč, vero, energijo in vnemo. Ko se na nebu srečata na način, kot se bosta 5. marca, imamo željo spremeniti vse, kar je narobe, hkrati pa nam dajeta moč, da to storimo. Ne glede na to, ali gre za delo, ljubezen, kakšno pomembno odločitev, 5. marec je dan, ko bi morali začeti uresničevati svoje načrte.

Izstopiti moramo iz cone udobja, da bi občutili blagodejne učinke tega nenavadnega nebesnega pojava. Bodimo odprtega srca in pripravljeni na spremembe.