30 skritih pravil karme: trpeli boste, dokler se ne naučite lekcije

»Kar seješ, to boš žel.« »Ne stori drugemu tega, česar nočeš, da drugi storijo tebi.« To je nekaj osnovnih pravil, ki bi se jih moral držati vsak človek. Energija, ki jo pošljete vesolju, bodisi pozitivna bodisi negativna, bo vzajemna. Ta življenjska filozofija je postulat skoraj vseh religij, z njimi pa lahko postane naše življenje moralno in vzvišeno, piše atma.hr.

To so nekatera manj znana pravila karme. Preberite jih.

1. Pravo veselje je posledica trdega dela, potrpežljivosti in odrekanja.

2. Svoboda prihaja skupaj z odgovornostjo.

3. Energija in ljubezen, ki ju vložite v svojo zvezo, vam bosta povrnjeni. Morda vam oseba, ki jo imate radi, ne bo odgovorila, a vesolje vam jo bo vrnilo. Ljubiti je nagrada sama po sebi.

4. Kar podarite drugi osebi, daste vsemu človeštvu.

5. Kar zagotavljate v poslu, zagotavljate vsemu človeštvu.

6. Vrednost vašega dela in dejanj je v energiji in pozornosti, ki ste ju namenili.

7. Trpeli boste, dokler se ne naučite lekcije, ki se je morate naučiti iz trpljenja. Potem boste imeli pravo orožje, da prekinete ta začarani krog.

8. Če živite v preteklosti ali prihodnosti, boste zamudili sedanjost.

9. Če se navežete na stare navade in misli, boste preprečili razvoj novih in napredovanje.

10. Lekcije ste se naučili takrat, ko so vaše besede, misli in dejanja usklajeni s tem, kar ste se naučili.

11. Ko se v celoti osredotočite na svojo moralo in duhovnost, bo negativnost zbledela v ozadje.

12. Nemogoče je čutiti pohlep in umirjenost hkrati.

13. Majhna dejanja imajo pogosto velik odmev po vsem vesolju. Zavedajte se vsega, kar počnete, čeprav se vam morda zdi nepomembno.

14. Če želite doseči nekaj velikega in zanimivega, se morate najprej zavedati vsake njegove komponente, tudi najmanjše.

15. Nič ne bo storjeno samo od sebe, dokler ne začnete. Prvi korak je lahko majhen, vsekakor pa je najpomembnejši.

16. Vaši ljubezen, energija, trdo delo in navdih, ki jih dajete človeštvu kot celoti, bodo povrnjeni. Vesolje vas bo nagradilo za vsa vaša prizadevanja.

17. Če želite rasti, morate biti odprti za spremembe.

18. Učite se iz preteklosti in dajte vse od sebe v sedanjosti. To bo zagotovilo svetlejšo prihodnost.

19. Sami in edini ste odgovorni za svojo srečo.

20. Ste del svojega okolja. Vaša energija – dobra ali slaba – pusti pečat na vaših prijateljih in okolju.

21. Postanete tisto, čemur se posvečate. Vaša kultura in okolje – dobra ali slaba – puščata pečat v vaši duši.

22. Ko vidite sovražnika, ga ignorirajte in se posvetite vrednejšim ljudem.

23. Ko na nekoga gledate kot na manjvrednega, pokažete svoje pomanjkljivosti.

24. Kar nočete sprejeti, bo postalo še intenzivnejše.

25. Vaša nagrada bo sorazmerna z vašim trudom.

26. Sprememba prihaja od znotraj. Ne morete računati na druge ljudi, da vas bodo usmerili na pravo pot. Samo vi imate to moč.

27. Nimate moči spreminjati drugih ljudi. Spremenite se lahko le sami.

28. Zunanje spremembe se začnejo z notranjimi.

29. Če niste takšni, kot ste v resnici, ne živite življenja, ki vam je namenjeno.

30. Ustvarite spremembe, ki jih želite videti pri sebi. To lahko storite z besedami, mislimi in dejanji.