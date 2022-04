30. aprila bo sončni mrk: prinaša šokantne spremembe, najbolj bo vplival na te astrološke znake

30. aprila nas čaka sončni mrk v biku, močnem zemeljskem znamenju, odgovornem za stabilnost, neodvisnost in moč. Bik je pasiven, inerten, zato morda velja za najzanesljivejši astrološki znak. Ni presenetljivo, da bosta sončni mrk in mlaj vplivala na to, da bomo odkrili nekaj stvari o sebi, večino na podlagi prejšnjih izkušenj, nekaj pa tudi na podlagi intuicije in občutkov. Kot pišejo na mondo.rs, astrologi vsem astrološkim znamenjem svetujejo, naj svoj prosti čas posvetijo družini, naj se izogibajo drastičnim potezam, in ko je »koridorja mrkov« konec, se lahko vrnejo v običajno rutino.

To bo prvi sončni mrk v letu. Čeprav bo le delni, bo ta zelo močan in nam bo odprl povsem nove poti in priložnosti. Če si nekaj želite, je to kozmični klic, da se povežete s svojo željo in vidite, kaj prihaja. V času mrka je pravzaprav bolje iti s tokom in verjeti v to, kar nam vesolje prinaša. Mrki običajno povzročijo usodne dogodke, ki nam pomagajo priti do naslednjega poglavja naše duhovne evolucije. Lahko nas presenetijo, vendar se je vredno spomniti, da nas vedno postavijo tja, kjer moramo biti, četudi sprva ni videti tako. To še posebej velja za ta sončni mrk, saj je planet Uran zelo aktiven. Uran je znan po tem, da prinaša presenečenja in dogodke, za katere se zdi, da se pojavijo kot strela z jasnega. Njegova energija obljublja nekakšen radikalen premik iz enega stanja v drugo. Uran je lahko včasih v svojem delovanju šokanten, a na koncu je njegov cilj v naše življenje vnesti več svobode. Želi nas osvoboditi vsega, kar nas zadržuje, da bi lahko stopili na bolj pristno in pristno mesto. Pod nastopom mrka pomislite, kako bi lahko sprejeli nekaj te energije. Katere korake morate narediti, da bi se osvobodili? Kako lahko preoblikujete svoje življenje, da bo resničnejši izraz vašega pristnega jaza?

Na katera astrološka znamenja pa bo imel mrk najmočnejši vpliv?

Bik

Načrtovanje, spoznanje, čustva, intuicija – vse to lahko bika izvleče iz običajnega ravnovesja. Predstavniki tega znaka bodo prisiljeni premisliti o nekaterih načrtih za življenje in se videti v novi luči. Imeli pa bodo vso pomoč sorodnikov in prijateljev. Sreča jim bo naklonjena, težave bodo rešili veliko lažje, kot so mislili.

Lev

Zvezde bodo poskrbele za spremembe v življenju leva in ga prisilile, da premisli o nekaterih svojih pogledih. Predstavniki tega znamenja se bodo morali zaradi izrazitega ponosa na pot sprememb podati sami, mogoče pa je, da bodo nekateri zamenjali službo. Komunikacija s partnerji in z bližnjimi prijatelji bo slaba, veliko nezaupanje jih bo gnalo še dlje. Če čakajo, da se stvari uredijo same od sebe, je mogoče, da bodo zamudili kakšno dobro priložnost za uspeh.

Škorpijon

Škorpijon bi moral poslušati sebe in zaupati svoji intuiciji, saj se zanj v nasprotju z levom začne čas najdonosnejših partnerstev. Mogoče je, da se bodo ljubezenske zadeve tukaj mešale s poslovnimi, a za škorpijona je značilna sposobnost ločevanja zasebnega od poslovnega.

Vodnar

Pripadniki tega astrološkega znamenja čakajo velika presenečenja, pravzaprav bodo šokirani nad situacijami, ki se jih bodo pričakale. Pomembno je, da ne dovolijo, da bi se težave stopnjevale, nova, slaba situacija v službi pa postane nekaj vsakdanjega. Vodnar v tem času ne sme potovati, lahko pride do nepričakovanih zapletov, zaradi katerih bodo izgubili živce.