29. aprila prihaja retrogradni Pluton: čas je za drastične spremembe in izgube

Pluton bo svojo retrogradno pot v znamenju kozoroga začel 29. aprila. Ko se bo to potovanje bližalo koncu, se bodo njegove lekcije samo še stopnjevale, piše atma.hr.

Kaj nam prinaša retrogradni Pluton?

Starodavni astrologi so verjeli, ko planet preide v retrogradno gibanje, potuje skozi podzemlje ali našo podzavest, odkriva skrita sporočila in skrivnosti. Pluton velja za gospodarja podzemlja, zato se energija skrivnostnosti samo še povečuje. V nekem smislu je poklican, da pogleda v svoja prezrta intuitivna sporočila in lastno podzavest, da bi izkoreninil vse, kar je nepotrebno in za kar ni več prostora.

Pluton je transformacijska sila in vlada ciklu smrti in ponovnega rojstva. Medtem ko je v kozorogu, si trdo prizadeva za spremembe v močnih korporacijah, vladah, dolgo uveljavljenih finančnih institucijah in velikih podjetjih – na vseh področjih, ki se jih kombinacija Plutona in kozoroga dotika. V našem življenju je Plutonov vstop v retrogradno gibanje čas, ko lahko razmišljamo o lastnem transformativnem potovanju.

Retrogradno gibanje Plutona se bo končalo oktobra 2022, zato pomislite, kako se boste do takrat preoblikovali. Kako boste uporabili Plutonovo energijo, da bi se soočili s svojimi sencami ter izstopili močnejši in prerojeni?

Temnejše, bolj boleče strani teh transformativnih potovanj bodo imele pod retrogradnim Plutonom večjo moč. Medtem ko bomo postajali vse bolj občutljivi nanje in na to, kako so nas spremenile, nam bodo omogočile, da pridobimo jasnost in moč, ko gre za to, kako daleč smo prišli.

Če ste v zadnjih nekaj mesecih sprejeli velike odločitve, ki vam bodo spremenile življenje, boste morda ugotovili, da se vam odpirajo nova spoznanja ali pa boste morda potrebovali nov način pristopa k stvarem.

Sprememba, izguba in konec so lahko vedno zastrašujoči, vendar ne pozabite, da je Plutonova energija pogosto subtilna in občutljiva. Njegovi počasni gibi nam dajejo čas, da se prilagodimo, čas za žalovanje in čas, da se ustavimo in ugotovimo, kaj storiti.

Čas retrogradnega Plutona nam daje priložnost, da počasi in vztrajno čistimo svojo pot, znova pretresemo stvari, ki stagnirajo, in napredujemo.

Ko se bo Pluton ponovno gibal naravnost, bomo imeli veliko jasnejše razumevanje našega naslednjega poglavja.

Izpustite vse duhove iz svoje preteklosti, ki prispevajo k blokadam ali bolečinam, osvobodite tisto, kar ni več pod vašim nadzorom, izkoristite svojo moč in bodite pripravljeni na novo fazo življenja.