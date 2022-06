21. junij je najmočnejši dan v letu: uresničujejo se želje, dogajajo se usodne spremembe

Poletni solsticij je dan, ko se na severni polobli začne poletje – je najdaljši dan v celem letu in sonce ima takrat najmočnejšo energijo. Kot pišejo na portalu najzena.rs, je ta dan v astrološkem smislu izjemno ugoden, saj energija sonca na svojem vrhuncu izžareva ustvarjalno svetlobo, ki jo naše telo absorbira in kopiči. Kaj nam prinaša 21. junij in kako ga najbolje izkoristiti?

Prekinite slabe navade, uresničite svoje želje

Ta dan je pravi čas za prekinitev slabih navad, saj boste pridobili močno energijo, ki vam bo dala zagona za nove začetke. Če želite uspeti, morate biti pošteni do sebe, se znebiti negativnih misli, starih napačnih predstav in sprejeti spremembe kot edino pot naprej.

Ustavite se in ponovno preglejte svoje življenje, svoje cilje, želje ... Kaj je tisto, kar vas veseli in kaj bremeni? Znebite se slabega, pa naj gre za skrbi zaradi stvari, ki jih ne morete spremeniti, negativnih ljudi, službe, ki vam črpa energijo ... A ne razmišljajte le o njih, ampak jih po analizi in načrtovanju sprememb spravite v akcijo. V nasprotnem primeru bodo želje ostale mrtva črka na papirju. Energija solsticija vam bo pomagala prepoznati pravo pot in vas naučila, kako ji trdno slediti. Izkoristite to priložnost.

Energija poletnega solsticija nas spodbuja, da odpremo vrata novemu, da prepoznamo in uresničimo svoj polni potencial. Razmislite o svojem poslanstvu, kako ste lahko boljši zase, za ljudi okoli sebe, kaj lahko storite v korist vseh, svoje skupnosti, celotnega planeta? V čem ste dobri in kaj lahko naredite bolje?

Na dan solsticija mnogi ljudje občutijo močan naval energije. Želijo delati nove stvari, se spreminjati, ustvarjati, najti več veselja v življenju ... Sledite tej energiji. Pomislite, za kaj ste v življenju hvaležni in kaj vas veseli. Pojdite po poti, ki jo ubere vaše srce in stvari bodo prišle same od sebe.