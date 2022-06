14. junija bo na nebu polna super Luna: štiri astrološke znake čakajo usodne spremembe

Po mrku in koncu retrogradnega Merkurja nas 14. junija čaka polna super Luna (tudi jagodna Luna) v ognjenem znamenju strelca. To znamenje simbolizira izpraševanje in filozofijo življenja, zato je čas, da spremenimo smer, v kateri se gibljemo. Po mnenju astrologov je polna Luna v strelcu idealen čas, ko moramo načrtovati potovanje na oddaljeno destinacijo. Kot pišejo na portalu informer.rs, je to potovanje, ki lahko spremeni našo življenjsko filozofijo. Prav tako osvetljuje globlje občutke, zato bo vsak izmed nas našel ljubezen v svojem srcu. Izkoristite priložnost, da tvegate in sprejmete prihodnost, v kateri vas čaka več ljubezni. Polna luna bo po eni strani prinesla dinamičnost in navdušenje, po drugi strani pa bodo na dan prišle nakopičene frustracije, zaradi katerih bomo ranljivi in ​​impulzivni.

Najtežje bodo to polno Luno prebrodili strelci, ribe, device in dvojčki.

Dvojčka

Polna Luna v strelcu postavlja vaše partnerstvo na preizkušnjo. Delati morate delati na tem, kako vas drugi dojemajo. Če ste poročeni, se bodo morale zgoditi spremembe, saj je skrajni čas, da se znebite starih vzorcev vedenja.

Devica

Luna v strelcu je pomembna za družinske odnose in kraj bivanja. Zaradi tega boste žalostni in nostalgični in potrebovali boste spremembo. V tem času ne sprejemajte odločitev, za katerih se boste morda pozneje pokesali.

Strelec

To je priložnost za sprejemanje odločitev, ki vam bodo spremenile življenje. To je nov način gledanja na stvari, ki so vam pomembne. Najbolj idealno bi bilo spremeniti okolje, v katerem se nahajate. Čakata vas nihanje razpoloženja in morebitna nespečnost.

Ribi

Polna Luna v strelcu vam prinaša spremembo kariere. To bo sprožilec za dogodek, ki bo spremenil potek dogodkov na delovnem mestu. Možna je menjava službe. Morda boste tudi zaskrbljeni zaradi enega od staršev.